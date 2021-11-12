عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميًا .. سوبارو تطلق سولتيرا الكروس أوفر الكهربائية موديل 2023

رسميًا .. سوبارو
رسميًا .. سوبارو تطلق سولتيرا الكروس أوفر الكهربائية موديل 2

تعزز شركة سوبارو اليابانية من تواجدها عبر نسخة جديدة تحمل اسم سولتيرا، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية، وجاءت تلك السيارة بالتعاون من تويوتا العملاقة، والتي تستند للطراز bZX4 ولكن مع عدة فروقات خاصة بناحية التصميم الفني.

التجهيزات الفنية للسيارة سوبارو سولتيرا

دعمت سوبارو سولتيرا بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصانا يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك كهربائي آخر على كل محور، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 215 حصانا بقدرات الدفع الكلي للعجلات، وتتوفر لهذه النسخة بطارية كهربائية بنطاق يقدر بـ 460 كم، بينما تأتي نسخة الدفع الأمامي بنطاق يبلغ 530 كيلومتر، جميعهم تم تزويدهم ببطارية ليثيوم أيون 71.4 كيلوواط/ساعة.

وترتكز النسخة سوبارو سولتيرا على قاعدة عجلات بطول 2.850 مم، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4.690 مم، مع عرض يبلغ 1.860 مم، و 1.650 مم للارتفاع، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط لامعة تتخذ شكل النجمة خماسية الاضلاع.

وتأتي السيارة سوبارو سولتيرا بواجهة أمامية تضم مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الامامي، ومرايات جانبية بلون مختلف، وعدد 4 ابواب، مع اقطاب ثنائية، وحساسات ركن امامية وخلفية لسهولة التحكم ومساعدة قائد المركبة على الكثير من التحديات.

ودعمت الناحية الخلفية من السيارة سوبارو سولتيرا بـ سبويلر مختلف بارز من الناحية الجانبية، بالاضافة إلى عواكس اضاءة خلفية، وتعزيزات داخلية تشمل سقف بانوراما، وشاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفرامل يد كهربائية، مع مقاعد داخلية رياضية.

سوبارو شركة سوبارو سوبارو اليابنية شركة سوبارو اليابنية سولتيرا الكروس اوفر bZX4

ترشيحاتنا

عانى من سوء توفيق أمام الأهلي..نجم الزمالك يطالب بـ التجديد لـ كارتيرون ونسيان مباراة القمة

بالأسعار.. مقارنة بين كيا اكسيد وسوزوكي فيتارا موديل 2022

هل يجوز جمع غسل الجنابة والجمعة بنية واحدة ؟ ..لجنة الفتوى تجيب

موعد مباراة المنتخب أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تشيلي يحقق فوزا غاليا بـ هدف حارس مرمى باراجواي في تصفيات كأس العالم

رسميا.. البرازيل تتأهل لـ كأس العالم قطر 2022 عقب الفوز أمام كولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

بعد التحرش بها .. رانيا سليمان:مكنتش عاوزه أظلم سائق الميكروباص لكنه كان مصمم

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ