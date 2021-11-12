رسميًا .. سوبارو تطلق سولتيرا الكروس أوفر الكهربائية موديل 2023

تعزز شركة سوبارو اليابانية من تواجدها عبر نسخة جديدة تحمل اسم سولتيرا، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية، وجاءت تلك السيارة بالتعاون من تويوتا العملاقة، والتي تستند للطراز bZX4 ولكن مع عدة فروقات خاصة بناحية التصميم الفني.

التجهيزات الفنية للسيارة سوبارو سولتيرا

دعمت سوبارو سولتيرا بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصانا يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك كهربائي آخر على كل محور، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 215 حصانا بقدرات الدفع الكلي للعجلات، وتتوفر لهذه النسخة بطارية كهربائية بنطاق يقدر بـ 460 كم، بينما تأتي نسخة الدفع الأمامي بنطاق يبلغ 530 كيلومتر، جميعهم تم تزويدهم ببطارية ليثيوم أيون 71.4 كيلوواط/ساعة.

وترتكز النسخة سوبارو سولتيرا على قاعدة عجلات بطول 2.850 مم، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4.690 مم، مع عرض يبلغ 1.860 مم، و 1.650 مم للارتفاع، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط لامعة تتخذ شكل النجمة خماسية الاضلاع.

وتأتي السيارة سوبارو سولتيرا بواجهة أمامية تضم مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الامامي، ومرايات جانبية بلون مختلف، وعدد 4 ابواب، مع اقطاب ثنائية، وحساسات ركن امامية وخلفية لسهولة التحكم ومساعدة قائد المركبة على الكثير من التحديات.

ودعمت الناحية الخلفية من السيارة سوبارو سولتيرا بـ سبويلر مختلف بارز من الناحية الجانبية، بالاضافة إلى عواكس اضاءة خلفية، وتعزيزات داخلية تشمل سقف بانوراما، وشاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفرامل يد كهربائية، مع مقاعد داخلية رياضية.