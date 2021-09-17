ترقيات جديدة لـ سوبارو WRX 2022 .. صور وفيديو

تقدم الصانعة اليابانية سوبارو العديد من الطرازات القوية، مثل عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالإضافة إلى فئة السيدان و التي تضم النسخة القوية سوبارو WRX، حيث كشفت علامة نجوم الثريا عن الجيل الجديد من هذا الإصدار 2022.

الأداء الفني للسيارة سوبارو WRX 2022

تستمد السيارة سوبارو WRX 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 271 حصانا، و 258 رطل من العزم الأقصى للدوران، مع إمكانية اختيار علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT، أو ناقل حركة "مانيوال" مكون من 6 نقلات.

التصميم الخارجي للسيارة سوبارو WRX 2022

دعمت السيارة بعجلات رياضية ذات جنوط معدنية انيقة، مع مصابيح امامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالإضافة إلى ترقيات شملت ناحية المصابيح الخلفية، إلى جانب الشبكات الامامية المتعددة المقاطع، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، وفتحة سقف كهربائية، مع مشتت هواء اعلى غطاء المحرك.

ظهرت السيارة سوبارو WRX 2022 بتصميم اقرب إلى ذيل البطة، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء، وزعنفة القرش الخلفية، بالإضافة إلى عواكس اضاءة، واقواس شبه دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، مع عاكس خلفي، و عتبات جانبية بارزة قليلًا، ومفهوم رباعي الأبواب كعادة النسخة WRX، بالإضافة إلى بعض الموجات البارزة والغائرة والتي تمنحها أداء انسيابي قوي.