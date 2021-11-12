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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته :أرجو الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى

معز مسعود
معز مسعود

أعلن الداعية معز مسعود عن وفاة شقيقته علا مسعود، من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

 

كتب معز مسعود: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ..إنا لله وإنا إليه راجعون..دي من أصعب لحظات حياتي..توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود..أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى..شكر الله سعيكم”.

 

وكانت حلا شيحة قد نعت  الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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ونشرت حلا عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة الراحل أحمد خليل، وكتبت عليها: "اللهم تغمده برحمتك البقاء لله.. القدير أحمد خليل".


وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  


وتوفي الفنان أحمد خليل عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفي هناك.

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