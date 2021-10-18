منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

علقت الفنانة منة فضالي، على زواج الفنانة حلا شيحة و الداعية الإسلامي معز مسعود، وقالت: "ربنا يسعدهم يارب.. وأنا بكون سعيدة لما حد بيتزوج حد بيحبه.. وزواجهم كان مبنى على حب و مشاعر".

وردت منة فضالي على سؤال: "ممكن تعملي زي الفنانة حلا شيحة و تسيبي عالم الفن".

وقالت منة فضالي: "وارد جدًا فى أى وقت ومفيش أى مشكلة، معلقًا :" ممكن اتجوز واقعد فى البيت أو أعمل مشروع.. أو ممكن بسبب انى اكتفيت ومش هقد اكمل حاجة تاني".

كما ردت الفنانة منة فضالي، على سؤال " هل توافق على الزواج من داعية إسلامي " وقالت :" ايه المشكلة انا مسلمة و الحمد لله".



وأضافت منة فضالي خلال حوارها ببرنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية إنجى القاضي، أنها على استعداد للزواج من أي رجل، سواء كان رجل دين أو رجل أعمال.



ولفتت إلى أنها ضد أن يقوم أحد ببناء أشياء على أشياء أخري، وذلك بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحات حلا ضد تامر حسني، وأكدت أن فيلم حلا مع الفنان تامر حسنى كان قبل الزواج من الداعية الإسلامي.



وأشارت إلى أن ما قامت به حلا كان قبل الزواج، وكان عليها أن تتقبل ما قامت به.