عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة فضالي: سأفعل مثل حلا شيحة واترك التمثيل فى هذه الحالة.. فيديو

منة فضالى
منة فضالى

ردت الفنانة منة فضالي على سؤال: "ممكن تعملي زي الفنانة حلا شيحة و تسيبي عالم الفن".

 وقالت منة فضالي: "وارد جدًا فى أى وقت ومفيش أى مشكلة، معلقًا :" ممكن اتجوز واقعد فى البيت أو أعمل مشروع.. أو ممكن بسبب انى اكتفيت ومش هقدر اكمل حاجة تاني".

كما ردت الفنانة منة فضالي، على سؤال " هل توافق على الزواج من داعية إسلامي " وقالت :" ايه المشكلة انا مسلمة و الحمد لله".
وأضافت منة فضالي خلال حوارها ببرنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية إنجى القاضي، أنها على استعداد للزواج من أى رجل، سواء كان رجل دين أو رجل أعمال.


وتحدث عن زواج الفنانة حلا شيحة و الداعية الإسلامي معز مسعود، وقالت :" ربنا يسعدهم يارب.. وانا بكون سعيدة لما حد بيتزوج حد بيحبه".


ولفتت إلى أنها ضد أن يقوم أحد ببناء أشياء على أشياء أخري، وذلك بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحات حلا ضد تامر حسني، وأكدت أن فيلم حلا مع الفنان تامر حسنى كان قبل الزواج من الداعية الإسلامي.


وأشارت إلى أن ما قامت به حلا كان قبل الزواج، وكان عليها أن تتقبل ما قامت به.

 

منة فضالي الفنانة منه فضالى حلا شيحة الفنانة حلا شيحة تامر حسني

ترشيحاتنا

طالبان تعلن القبض على والي تنظيم داعش في ولاية ننجرهار

مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسى.. وموقف إصابة عبد الله السعيد.. فيديو

تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

محمد جودة: نتيجة الأهلي أمام الحرس الوطني «إيجابية».. والهجوم على الفريق غرضه «الهدم».. فيديو

بعد تعليقها اللبس أذواق.. فساتين ثراء جبيل تثير الجدل فى مهرجان الجونة| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض بعد دقائق

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ