منة فضالي تهاجم الراقصات في مهرجان الجونة.. وعن رانيا يوسف: جريئة ومش بتلبس علشان التريند

الفنانة منة فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc":

كشفت الفنانة منة فضالي عن سبب عدم حضورها مهرجان الجونة، قائلة: "مبحبش أكون موجودة في مكان مش مكاني .. عشان أكون متواجدة في مهرجان لازم كون عندي تكريم مثلاً أو هقدم مهرجان أو هقدم حد من زمايلي .. مش حابة أكون رايحة أتصور بس .. مش بسيء لحد .. بس أنا دايماً عندي تحفظ على النقطة دي".

وأضافت منة فضالي، قائلة: "أنا زمان كنت بروح أحضر كل المهرجانات والحفلات.. وكنت بحرص دائماً إني أكون متواجدة .. لكن مع الوقت .. كل ما الواحد بيكبر تفكيره بيتغير .. فمبحبش أكون رايحة أتفرج بس أو أروح في مكان مش حاسة بنفسي فيه".

وعلقت الفنانة منة فضالي على وجود الراقصات في مهرجان الجونة، قائلة: “أنا بشوف ناس غريبة جدا متواجدين في المهرجان، وملهمش دعوة بالفنانين، ومعرفش مين دول أصلا، ومعرفش بيتم دعواتهم بناء على إيه”.

ونوهت الفنانة، قائلة: "مؤخراً بقيت بشوف راقصات في مهرجان الجونة .. وده جديد بالنسبالنا .. رغم احترامي للرقص جداً .. لكن ده مش واجهة للفن .. والمفروض إن اللي يبقوا موجودين مخرجين ومنتجين وفنانين وممثلين عالميين فقط .. فيه ناس مينفعش تتواجد".

وتابعت منة فضالي: "أنا معنديش تحفظ على شخص بعينه ولكن الحوار مش لطيف وأنا ضد تواجدهم في مهرجان سينمائي فني".

وعن إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة، قائلة: "أنا واحدة طبيعتي بسيطة ومش بحب الشو.. وبحبش ألبس حاجة غريبة مش شبهي.. فيه لبس وألوان فاقعة مينفش تتلبس.. في النهاية احنا في مجتمع شرقي وفيه لبس الناس مبتفبلهوش".

وأضافت منة فضالي ، قائلة: "أنا بقبل النقد في كل حاجة عادي.. ومعنديش مانع ان حد يقولي ايه يامنة اللي انتي لبساه ده".

وتابعت الفنانة: "اللي بيحضروا المهرجانات .. يبقوا رايحين كل واحدة عايزة تكون لابسة أحسن وأحلى من غيرها .. وده أمر طبيعي لأن كل واحد بيبقى عايز يظهر شيك أووي".

وواصلت: "الفنانة اللي هي بتختار تلبس ايه .. وبتختار إنها تثير الجدل .. أو انها تبقى شيك وبسيطة .. فيه فرق بين واحدة تظهر شيك وواحدة عايزة تلفت النظر وتركب التريند بس بس".

وعن إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة، قائلت: "رانيا يوسف كانت لابسة فستان حلو وشيك جداً".

وأردفت منة فضالي، عن بعض إطلالات رانيا يوسف في المهرجانات بصفة عامة وإثارتها للجدل، قائلة: "أنا مش بتحفظ على رانيا يوسف لأنها جريئة طول عمرها وديه أحلى حاجة فيها".

واستطردت الفنانة: "رانيا يوسف بتقول أنا ألبس اللي أنا عايزاه .. وده معناه انها مش بتلبس عشان تركب التريند .. رانيا طول عمرها بتلبس اللي يليق عليها".

وكشفت الفنانة منة فضالي عن حادث حريق مطبخ المنزل، قائلة: "لحظة حدوث الحريق كانت 5 الفجر .. وأنا كنت نايمة".

وأضافت الفنانة، قائلة: "والدتي كانت بتعمل أكل للكلاب، وهي كانت تعبانة وبتاخد أدوية فنامت غصب عنها والأكل على النار .. والمطبخ ولع .. وايديها اتحرقت".

وتابعت منة فضالي: "أنا كنت نايمة في الدور اللي فوقيها ومش سمعتها .. وصحيت بالصدفة على ريحة الدخان ونزلت أجري لاقيت مامتي ايديها اتحرقت وبتقولي المطبخ ولع والبيت ولع".

وعلقت الفنانة منة فضالي على تصريح لها قالت خلاله: "انا ممكن أتصور بالمايوه حتى لو هتصور في الحمام.. أنا حره" ، قائلة: "ده تصريح من زمان وأنا بالفعل اتصورت بالمايوه خلاص".

وأضافت الفنانة، قائلة: "أنا بلبس مايوه في حياتي الطبيعية عادي .. ولكني أخجل إني أطلع بيه في السينما".

وأكملت منة فضالي: "كان فيه فيلم بعمله، وكان فيه مشاهد اني ألبس مايوه وأقعد قدام حمام سباحة .. بس اعتذرت عن المشاهد ديه وقولتلهم مش هقدر أعمل كده خالص".

وواصلت الفنانة: "قالولي ما انتي بتلبسي مايوه وعادي .. بقولهم عادي أنا حرة في حياتي وأعمل اللي أنا عيزاه في حياتي .. حياتي شخصية حاجة وإني أطلع كده قدام الجمهور حاجة تانية خالص".

وكشفت منة فضالي عن آخر أعمالها الفنية، قائلة: "في أفلام خلصت خلاص وفي المونتاج حالياً .. وسيتم عرضها قريباً".

وأشارت الفنانة ، قائلة: "فيلم آخر نيزك" يتحدث عن الروبوت .. وتصويره عبارة عن 3D .. وشكله مختلف بالنسبة للسينما وبعيد تماماً عن أي فيلم ممكن يكون اتعمل".

وأوضحت منة فضالي قائلة: "دوري في الفيم عبارة عن أكشن ومغامرات طول الوقت .. وأنا حباه جداً لأنه بالنبالي دور جديد أول مرة أقدمه".

وواصلت الفنانة أن فيلم "روحي لك" هو كوميدي ورومانسي ، إخراج مازن نيازي، وإنتاج عمر طنطاوي .. فكرة الفيلم كانت عجباني لأني معملتش الماتشبنج بتاع كوميدي ورومانسي مع بعض".

وقالت منة فضالي إنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، قائلة: "أنا أكيد هعمل عملية تجميل ولو عملت هقول .. لكن أنا لحد الآن لم أخضع لأي عملية تجميل".

وأضافت الفنانة، قائلة: "أنا بخضع لعمليات نسائية .. كان عندي مشكلة وكنت بعاني من وجود بطانة مهاجرة على الرحم .. وخضعت لعملية جراحية وفتحت بطني وشلوها .. ومكثت في البيت 55 يوم مش بتحرك .. وعايشة على مخدر طول الوقت عشان الوجع رهيب".

وتابعت منة فضالي قائلة: "كل العمليات بتاعتي نسائية بالمنظر ده .. وبالفعل هعمل عملية قريب تاني متعلقة بنفس الشيء .. بس مستنية أخلص تصوير وشغلي الأول".

وعقبت الفنانة قائلة: "ليه أي حد داخل يعمل عملية .. لازم يتقال انها عملية تجميل! .. ممكن يكون الشخص مش حابب يتكلم عن مرض شخصي مثلا!".

وعلقت منة فضالي، على زواج الفنانة حلا شيحة و الداعية الإسلامي معز مسعود، وقالت: "ربنا يسعدهم يارب.. وأنا بكون سعيدة لما حد بيتزوج حد بيحبه.. وزواجهم كان مبنى على حب و مشاعر".

وردت منة فضالي على سؤال: "ممكن تعملي زي الفنانة حلا شيحة و تسيبي عالم الفن".

وقالت منة فضالي: "وارد جدًا فى أى وقت ومفيش أى مشكلة، معلقًا :" ممكن اتجوز واقعد فى البيت أو أعمل مشروع.. أو ممكن بسبب انى اكتفيت ومش هقد اكمل حاجة تاني".

كما ردت الفنانة منة فضالي، على سؤال " هل توافق على الزواج من داعية إسلامي " وقالت :" ايه المشكلة انا مسلمة و الحمد لله".

ولفتت إلى أنها ضد أن يقوم أحد ببناء أشياء على أشياء أخري، وذلك بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحات حلا ضد تامر حسني، وأكدت أن فيلم حلا مع الفنان تامر حسنى كان قبل الزواج من الداعية الإسلامي.

وأشارت إلى أن ما قامت به حلا كان قبل الزواج، وكان عليها أن تتقبل ما قامت به.