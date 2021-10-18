منة فضالي عن رانيا يوسف: جريئة ومش بتلبس عشان تركب التريند

علقت الفنانة منة فضالي، على إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة، قائلة: "رانيا يوسف كانت لابسة فستان حلو وشيك جداً".

وأضافت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، عن بعض إطلالات رانيا يوسف في المهرجانات بصفة عامة وإثارتها للجدل، قائلة: "أنا مش بتحفظ على رانيا يوسف لأنها جريئة طول عمرها وديه أحلى حاجة فيها".

وتابعت الفنانة: "رانيا يوسف بتقول أنا ألبس اللي أنا عايزاه .. وده معناه انها مش بتلبس عشان تركب التريند .. رانيا طول عمرها بتلبس اللي يليق عليها".

وواصلت منة فضالي: "هي صديقة ليا وصاحبتي أوي وأنا بحبها.. عشان كده أنا أعرفها كويس".

وأبدت الفنانة رأيها على فستان الفنانة نجلاء بدر في مهرجان الجونة، قائلة: "فستانها عاجبني جداً ومكنش وحش بالعكس كان شيك".