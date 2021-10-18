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رئيس التحرير
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توك شو

"عمليات نسائية كلها ملهاش علاقة بالتجميل".. منة فضالي تكشف عن عمليات التجميل التي خضعت لها

الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي

قالت الفنانة منة فضالي إنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، قائلة: "أنا أكيد هعمل عملية تجميل ولو عملت هقول .. لكن أنا لحد الآن لم أخضع لأي عملية تجميل".

وأضافت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "أنا بخضع لعمليات نسائية .. كان عندي مشكلة وكنت بعاني من وجود بطانة مهاجرة على الرحم .. وخضعت لعملية جراحية وفتحت بطني وشلوها .. ومكثت في البيت 55 يوم مش بتحرك .. وعايشة على مخدر طول الوقت عشان الوجع رهيب".

وتابعت الفنانة قائلة: "كل العمليات بتاعتي نسائية بالمنظر ده .. وبالفعل هعمل عملية قريب تاني متعلقة بنفس الشيء .. بس مستنية أخلص تصوير وشغلي الأول".

وعقبت منة فضالي: "ليه أي حد داخل يعمل عملية .. لازم يتقال انها عملية تجميل! .. ممكن يكون الشخص مش حابب يتكلم عن مرض شخصي مثلا!".

وأردفت الفنانة: "أنا لسة مش محتاجة أعمل عمليات تجميل دلوقتي .. رغم إن ليا صحاب كتير دكاترة تجميل وبروحلهم .. وبيقولولي لأ مش محتاجة".

واستطردت منة فضالي: "أنا مش عايزة أغير ملامح وشي .. لأن أنا شغالة بوشي .. أنا بلاقي الناس وشها بيتغير وملامحها بعد عمليات التجميل .. عشان كده خايفة".

وكشفت الفنانة عن خضوعها لعملية تجميل، قائلة: "عملت فيلر .. وروحت البيت منمتش لأني مش عارفة أضحك .. ولا عارفة أحرك وشي .. وكلمت دكتور صاحبي وقالي أنا لازم أعرف المادة اللي اتحقنتلك .. وقالي تجيلي الصبح وهعملك تدويب ليها .. وروحتله وحقنلي حقنة تدويب ورجعت كما كنت الحمدلله .. مستحملتش التغيير في وشي".

منة فضالي عمليات التجميل عملية جراحية عمليات نسائية بطانة مهاجرة

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