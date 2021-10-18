فيلم آخر نيزك.. منة فضالي تكشف آخر أعمالها الفنية |فيديو

كشفت الفنانة منة فضالي عن آخر أعمالها الفنية، قائلة: "في أفلام خلصت خلاص وفي المونتاج حالياً .. وسيتم عرضها قريباً".

وأضافت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "فيلم آخر نيزك" يتحدث عن الروبوت .. وتصويره عبارة عن 3D .. وشكله مختلف بالنسبة للسينما وبعيد تماماً عن أي فيلم ممكن يكون اتعمل".

وتابعت الفنانة: دوري في الفيم عبارة عن أكشن ومغامرات طول الوقت .. وأنا حباه جداً لأنه بالنبالي دور جديد أول مرة أقدمه".

ونوهت منة فضالي أن فيلم "روحي لك" هو كوميدي ورومانسي ، إخراج مازن نيازي، وإنتاج عمر طنطاوي .. فكرة الفيلم كانت عجباني لأني معملتش الماتشبنج بتاع كوميدي ورومانسي مع بعض".