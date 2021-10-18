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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيلم آخر نيزك.. منة فضالي تكشف آخر أعمالها الفنية |فيديو

الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي عن آخر أعمالها الفنية، قائلة: "في أفلام خلصت خلاص وفي المونتاج حالياً .. وسيتم عرضها قريباً".

وأضافت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "فيلم آخر نيزك" يتحدث عن الروبوت .. وتصويره عبارة عن 3D .. وشكله مختلف بالنسبة للسينما وبعيد تماماً عن أي فيلم ممكن يكون اتعمل".

وتابعت الفنانة: دوري في الفيم عبارة عن أكشن ومغامرات طول الوقت .. وأنا حباه جداً لأنه بالنبالي دور جديد أول مرة أقدمه".

ونوهت منة فضالي أن فيلم "روحي لك" هو كوميدي ورومانسي ، إخراج مازن نيازي، وإنتاج عمر طنطاوي .. فكرة الفيلم كانت عجباني لأني معملتش الماتشبنج بتاع كوميدي ورومانسي مع بعض".

منة فضالي أعمالها الفنية فيلم اخر نيزك فيلم روحى لك مازن نيازي

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