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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة فضالي: أنا ألبس مايوه في حياتي عادي لكن أخجل أطلع بيه أمام الجمهور

الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي بالمايوه

علقت الفنانة منة فضالي على تصريح لها قالت خلاله: "انا ممكن أتصور بالمايوه حتى لو هتصور في الحمام.. أنا حره" ، قائلة: "ده تصريح من زمان وأنا بالفعل اتصورت بالمايوه خلاص".

وأضافت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "أنا بلبس مايوه في حياتي الطبيعية عادي .. ولكني أخجل إني أطلع بيه في السينما".

وتابعت الفنانة "كان فيه فيلم بعمله، وكان فيه مشاهد اني ألبس مايوه وأقعد قدام حمام سباحة .. بس اعتذرت عن المشاهد ديه وقولتلهم مش هقدر أعمل كده خالص".

وواصلت منة فضالي: "قالولي ما انتي بتلبسي مايوه وعادي .. بقولهم عادي أنا حرة في حياتي وأعمل اللي أنا عيزاه في حياتي .. حياتي شخصية حاجة وإني أطلع كده قدام الجمهور حاجة تانية خالص".

وأكملت الفنانة: "أنا خسيت دلوقتي ومهما لبست مش هكون ملفتة.. وأغلب الناس اما بيشفوني وبيقولولي احنا حاسينك هربانة من المدرسة".

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