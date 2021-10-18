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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة فضالي تطمئن جماهيرها بعد حريق مطبخ المنزل.. فيديو

حريق مطبخ منزل منة
حريق مطبخ منزل منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي عن حادث حريق مطبخ المنزل، قائلة: "لحظة حدوث الحريق كانت 5 الفجر .. وأنا كنت نايمة".

وأضافت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "والدتي كانت بتعمل أكل للكلاب، وهي كانت تعبانة وبتاخد أدوية فنامت غصب عنها والأكل على النار .. والمطبخ ولع .. وايديها اتحرقت".

وتابعت الفنانة: "أنا كنت نايمة في الدور اللي فوقيها ومش سمعتها .. وصحيت بالصدفة على ريحة الدخان ونزلت أجري لاقيت مامتي ايديها اتحرقت وبتقولي المطبخ ولع والبيت ولع".

ومن جانبها، كشفت الفنانة منة فضالي عن سبب عدم حضورها مهرجان الجونة، قائلة: "مبحبش أكون موجودة في مكان مش مكاني .. عشان أكون متواجدة في مهرجان لازم كون عندي تكريم مثلاً أو هقدم مهرجان أو هقدم حد من زمايلي .. مش حابة أكون رايحة أتصور بس .. مش بسيء لحد .. بس أنا دايماً عندي تحفظ على النقطة دي".

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