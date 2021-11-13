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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تطلق كلية الدراسات والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة " الفريق التطوعي للعمل الانساني"  البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بالدورة الأولي " التمهيدية "AMBASSADOR CLIMATE   program Communication Science .


ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع لتكيف المناخ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية .

 

يستهدف  البرنامج الذى يعقد اونلاين ابتداء من السبت ١٣ نوفمبر و لمدة أسبوع تعزيز بناء القدرات الوطنية فى مجال المناخ من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية متضمنة مفهوم المناخ والتغيرات المناخية ومسببتها وآثارها.
ويمكن التسجيل فى البرنامج سيكون عن طريق اللينك  https://forms.gle/
/dgSW38mFshR4kZZnnk

مؤكدة أن الكلية تهدف   إلى  إعداد   سفراء خاصين بالمناخ فى الدول العربية  من خلال البرنامج  و أن الاعداد  المراد تدريبها  تصل  لحوالى مليون شاب.


وتستضيف  مصر المؤتمر العالمى للمناخ هذا العام .حيث تقيم الكلية البرنامج التدريبى لرفع وعى المواطنين قبل اطلاق المؤتمر ويتم منح المتدرب شهادة ويعتبر  سفيراً للمناخ وسيتم تدريب السفراء حتى يكتمل العدد ويكون من حق سفير المناخ أن يدرب سفراء  آخرين.

 

ويشرح البرنامج تأثير التغيرات المناخيةعلى كافة القطاعات توافقا  مع رؤية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وتحويلها لجامعة ذات انبعاثات صديقة للبيئة  "صفر كربون" تماشياً مع خطة الإستدامة المتكاملة الخاصة بجامعة عين شمس.

جامعة عين شمس كلية الدراسات والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس

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