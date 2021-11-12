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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

الليرة التركية تتراجع
الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

 

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار الذي بلغ نحو 10 ليرات.

 

وقالت وكالة "رويترز" إن هذا التراجع تجاوز الحد الرئيسي لمخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

 

وبلغت الليرة التركية، التي تراجعت بأكثر من الربع حتى الآن هذا العام أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار عند 9.92.

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وفقدت الليرة التركية التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات، وهو ما قلص دخول الأتراك، في مقابل تزايد التضخم.

وكان التضخم الاستهلاكي في تركيا قد تسارع للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وضعف الليرة.

وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 18 نوفمبر، وقد تسبب خفض السعر مرتين متتاليتين مفاجئتين منذ سبتمبر إلى تعميق الانخفاض في الليرة مقابل الدولار منذ عام حتى تاريخه إلى نحو 25% وهي الأسوأ أداء بين جميع العملات الرئيسية.

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