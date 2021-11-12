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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من تركيا ضد إسرائيليين صورا منزل أردوغان

تركيا تمدد اعتقال
تركيا تمدد اعتقال إسرائيليين صورا منزل أردوغان

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن تركيا قررت تمديد اعتقال زوجين إسرائيليين، تم القبض عليهما بتهمة تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن تركيا تعد لائحة اتهام ضد الزوجين الإسرائيليين اللذان صورا منزل أردوغان.

 

وأوضحت أنه "بخلاف التوقعات قررت المحكمة التركية تمديد حبس الزوجين الإسرائيليين اللذين صورا منزل الرئيس رجب طيب أردوغان لـ 20 يومًا أخرى، بناءً على طلب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي".

 

وأكد محامي الزوجين الإسرائيليين، أنهما ليس لديهما أي هدف من رحلتهما إلا قضاء إجازة خاصة، وأنه لا مجال لاتهامهما بالتجسس.

 

واعتقل الإسرائيليان لأنهما تصورا قرب قصر دولمة بهجة في إسطنبول، وقالت وسائل إعلام تركية إنهما صورا عناصر الأمن في القصر الشهير.

 

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من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن الإسرائيليين "لا يعملان لدى أي جهاز مخابرات".

 

وأبلغ لابيد أسرة الزوجين أن إسرائيل طلبت "زيارة دبلوماسية عاجلة" إلى المعتقل.

 

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى اعتقال الزوجين بعد أن التقطت الزوجة صورة لمنزل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأرسلتها إلى أقاربها مصطحبة الرسالة بالنص: إنه منزل جميل.

 

كما نفت عائلة الزوجين المعتقلين وجود أي علاقة لهما مع الاستخبارات الإسرائيلية.

 

فيما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول تركي قوله إنه "لا يُسمح لأي شخص بتصوير المقر الرسمي للرئيس طيب أردوغان، وإن الاعتقال لم يستهدف إسرائيل"، وأضاف "نحن نحب السياح الإسرائيليين، ويسعدنا رؤيتهم في تركيا".

 

وتأتي الواقعة بعد نحو شهر من تأكيد وسائل إعلام تركية رسمية اعتقال 15 شخصا داخل البلاد بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

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