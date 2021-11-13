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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق جبريل يهنئ غراب ومجلسه بانتخابات نادي الصيد

طارق جبريل
طارق جبريل

وجه طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك تهنئته لعبدالله غراب رئيس نادي الصيد الجديد ومجلسه بعد حسمهم الانتخابات لصالحهم والتي أجريت أمس الجمعة.


وقال جبريل :"كالزمالك كنا مع التغيير في نادي الصيد وتصحيح الأوضاع داخل النادي الذي عشنا فيه لسنوات طويلة".
وأكمل :"ثقتنا كبيرة في مجلس الصيد الجديد وجميعهم كوادر متميز ولديهم خبرات كبيرة لكننا نتوسم فيهم خيرًا".
وأضاف :"التغيير كان مطلوبا في نادي الصيد بالوقت الحالي، والجمعية العمومية حسمت قرارها في النهاية وصوتها لصالح المجلس الجديد".
وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي لغراب ومجلسه كان مميزا ويهدف للتطوير والإصلاح على مستوى المجالات المختلفة.
واختتم "أنا عضو في نادي الصيد منذ 50 عامًا وهو جزء هام في منظومة الرياضة المصرية".

نادى الصيد الصيد الزمالك عبدالله غراب

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