تراجع آبي أحمد.. مسئول إثيوبي يضع شروط عقد مفاوضات مع قوات تيجراي

قال السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريج، اليوم السبت، إن شروط الحكومة الإثيوبية من أجل الدخول في مفاوضات مع جبهة تحرير تيجراي تتمثل في نزع السلاح من قوات تيجراي وتسريح وتسليم المسؤولين عن الجرائم لمواجهة العدالة.

وقال السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إنه يجب أن تنزع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أسلحتها بالكامل. لن ندع المفاوضات تتيح فرصة لجبهة تيجراي لإعادة تسليح وتنظيم ومواصلة عملياتها العسكرية".

وأضاف: "التسريح ضروري لأن سكان تيغراي الذين أجبروا إلى حد كبير على الصراع بسبب عدد قليل من قادة تيجراي المجرمين يحتاجون إلى العودة إلى حياتهم وعائلاتهم".

ومضى المسئول الإثيوبي يقول إن أي محادثات سلام يجب أن تشمل سكان تيجراي.

وأضاف أيضًا أن الولايات المتحدة تعتقد أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تمثل مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين سلَعوا أهالي التيجراي.

وتستمر جبهة تحرير تيجراي في التقدم باتجاه العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وسط حشد من قبل آبي أحمد للمواطنين والقوات.