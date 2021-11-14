أخبار الفن.. حقيقة رحيل زهير رمضان.. ووصية فيفى عبده للتربى.. وظهور هدى رمزى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

بعد انتشار شائعة وفاته.. "الفنانين السوريين" تكشف حالة زهير رمضان الصحية

حالة من الجدل الواسع أثيرت الساعات القليلة الماضية حول الحالة الصحية للفنان زهير رمضان وخرجت عديد من الشائعات حول وفاة أثر تعرضه الى أزمة صحية حيث يمكث حاليا داخل إحدى المستشفيات فى دمشق.

وتداولت عدد من صفحات السوشيال ميديا هذه الشائعة، وهو الامر الذى تسبب فى حزن البعض وقلق البعض الاخر ما دفع نقابة الفنانين السوريين الرد على هذه الشائعة لتؤكد إحدى اعضائها تمادور غانم عدم صحة ما يتردد مضيفة ان زهير بصحة جدية ولم يصيبه مكروه.

بماذا أوصت التربي وارتباطها بـ "كيداهم".. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحات نارية

تصدرت الفنانة فيفى عبده، تريند جوجل وذلك بعد تصريحاتها الجريئة التي أطلقتها أمس ببرنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجى على؛ حيث تحدثت عن الموت وشخصيتها المفضلة “كيداهم” والتي تعد جزء من حياتها.

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

كشفت النجمة العالمية باريس هيلتون عن شعورها بعد حفل زفافها على رجل الأعمال كاتر ريوم وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

علقت باريس هيلتون : “يعد يوم امس أهم يوما فى حياتى وهو حفل زفافي وقد بدأت حياتى السعيدة من الان حيث كنت احلم بها منذ ان كنت طفلة صغيرة”.

بعد خلعها الحجاب.. هدى رمزي تثير الجدل رغم اعتزالها

تصدرت الفنانة المعتزلة هدى رمزى تريند جوجل؛ بعد ظهورها أمس، فى عقد قران ابنة شقيقها، وجاء ظهورها؛ ليثير حالة من الجدل الواسع، كونه أحدث ظهورها لها بعد خلعها الحجاب.

هتك عرض 7 فتيات.. شادى خلف من الشهرة إلى خلف القضبان

تصدر الفنان شادى خلف تريند جوجل بعد محاكمته اليوم فى قضية هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهم وهى القضية التى اثيرت فى الفترة الماضية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن شادى خلف بعد قرار تأجيل الحكم عليه الى 19 ديسمبر المقبل.

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عشقها للتمثيل منذ الصغر حيث بدأت المغامرة في سن 16 عاما ولذلك تفاضل دائما عملها ولا تنظر إلى البطولة المطلقة أو المساحة الخاصة بالدور الذى تقدمه.