عاجل
في ذكرى عيد الجهاد.. "الوفد" يعرض فيلمًا تسجيليًا عن ثورتي 1919 و30 يونيو محافظ أسوان يوضح الإجراءات العاجلة بسبب الأمطار الرعدية والطقس السيئ..فيديو حقوق النواب: مبادرة مشروعك دعمت الشباب في عملهم الخاص.. ووفرت آلاف فرص العمل رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: 2.5% ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع..فيديو الشيخ عبدالعزيز النجار لصدى البلد: بيت العائلة المصرية نزع فتيل الفتنة الطائفية.. ونظمنا دوري كرة قدم بين الطلاب المسلمين والمسيحيين في الغربية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خلعها الحجاب.. هدى رمزي تثير الجدل رغم اعتزالها

هدى رمزى
هدى رمزى

تصدرت الفنانة المعتزلة هدى رمزى تريند جوجل؛ بعد ظهورها أمس، فى عقد قران ابنة شقيقها، وجاء ظهورها؛ ليثير حالة من الجدل الواسع، كونه أحدث ظهورها لها بعد خلعها الحجاب. 

 

وجاء ظهور هدى رمزى فى عقد القران، بعد ساعات قليلة من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 63.

 

وبدأت هدى رمزى عملها في الفن، وهي في السابعة عشرة من عمرها؛ حينما اشتركت في فيلم "الرداء الابيض، من اخراج والدها، بعد إلحاحها؛ حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

 

من أشهر أعمال هدة رمزي الفنية: «حنفي الابهة، جري الوحوش، بئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض"، ومسلسلات «أحلام الفتي الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق».

هدى رمزى 

زيجات هدى رمزي 

تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثيرا، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.

 

وتزوجت هدى رمزي، من محامي، يدعي: سمير عيسي، لفترة قصيرة، بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي، الذي انفصل عنها 3 مرات في عام واحد، وانتهت علاقتهما بالطلاق، ثم تزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي وانفصل عنها.

 

وتعتبر زيجة هدى رمزي من رجل الاعمال والطيار مصطفي البليدي، هي أشهر زيجاتها، فبعدما طلاقها الأخير منه 3 مرات تعرف علي ميرفت أمين وتزوج منها، وكانت قصة شهيرة في الوسط الفني، حيث تزوجا وكان عرسهما خياليا، فقد احضر المأكولات الخاصة بالعرس بطائرته الخاصة من فرنسا.

من عقد قران ابن شقيقها .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي

عيد ميلاد هدى رمزي | ضرة ميرفت أمين التي تزوجت نجم الأهلي

اعتزال هدى رمزي 

واعتزلت "هدى"، الفن في مطلع التسعينيات وارتدت الحجاب ثم عادت وخلعته، ولكنها ظلت علي علاقة جيدة بالوسط الفني حيث تربطها علاقة قرابة بالفنان الشاب شريف رمزي فهي (عمته ) فشقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

 

وجاء قرار اعتزال هدى رمزى بعد أن ارتدت الحجاب لفترة حيث كانت لا توافق العمل كممثلة به، ثم قررت خلعه ، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة ، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.

هدى رمزي الفنانة هدى رمزى أخبار هدى رمزى أعمال هدى رمزى أحدث ظهور هدى رمزى

موضوعات متعلقة

هتك عرض 7 فتيات.. شادى خلف من الشهرة إلى خلف القضبان

ماجد المصرى يعلن إصابة ابنه بكسر مضاعف فى الترقوة

رفضت تتشال أو مسك أديها.. تفاصيل خلاف منة عرفة وزوجها وعلاقة محمد نجاتى

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

نوستالجيا.. قصة زواج سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

فيلم قصير من رواية نجيب محفوظ.. محمد عبد الظاهر ويحيي علاء يقدمان زقاق المدق

مهرجان الموسيقى العربية.. صابر الرباعي على مسرح النافورة السبت المقبل

رانيا فريد شوقي: شخصية صباح فى “أم العيال” ضايقتنى

ترشيحاتنا

إخصائي علم نفس: الشرع حذّر الرجل من إجبار زوجته بالإنفاق على المنزل|فيديو

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

أذكى نصاب..رجل باع حبل غسيل بـ10 ملايين دولار وحصل على تعويض 500 ألف

بالسعر والمواصفات.. تعرف على الـ SUV بوستن T33 بالسوق المصري

وزير الخارجية السعودي يتوقع إجراء جولة خامسة من المحادثات مع إيران قريبا

سامي إمام : 8% فقط من العقارات مسجلة في مصر ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

حصل زي انفجار قنبلة .. شهود عيان يروون لحظات الرعب والخوف أثناء انهيار عقار روض الفرج .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

بوتكس بسمة بوسيل وشد ترهلات نادين نجيم ..فنانات شاركن الجمهور عمليات التجميل

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ