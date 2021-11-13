بعد خلعها الحجاب.. هدى رمزي تثير الجدل رغم اعتزالها

تصدرت الفنانة المعتزلة هدى رمزى تريند جوجل؛ بعد ظهورها أمس، فى عقد قران ابنة شقيقها، وجاء ظهورها؛ ليثير حالة من الجدل الواسع، كونه أحدث ظهورها لها بعد خلعها الحجاب.

وجاء ظهور هدى رمزى فى عقد القران، بعد ساعات قليلة من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 63.

وبدأت هدى رمزى عملها في الفن، وهي في السابعة عشرة من عمرها؛ حينما اشتركت في فيلم "الرداء الابيض، من اخراج والدها، بعد إلحاحها؛ حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

من أشهر أعمال هدة رمزي الفنية: «حنفي الابهة، جري الوحوش، بئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض"، ومسلسلات «أحلام الفتي الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق».

هدى رمزى

زيجات هدى رمزي

تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثيرا، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.

وتزوجت هدى رمزي، من محامي، يدعي: سمير عيسي، لفترة قصيرة، بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي، الذي انفصل عنها 3 مرات في عام واحد، وانتهت علاقتهما بالطلاق، ثم تزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي وانفصل عنها.

وتعتبر زيجة هدى رمزي من رجل الاعمال والطيار مصطفي البليدي، هي أشهر زيجاتها، فبعدما طلاقها الأخير منه 3 مرات تعرف علي ميرفت أمين وتزوج منها، وكانت قصة شهيرة في الوسط الفني، حيث تزوجا وكان عرسهما خياليا، فقد احضر المأكولات الخاصة بالعرس بطائرته الخاصة من فرنسا.

اعتزال هدى رمزي

واعتزلت "هدى"، الفن في مطلع التسعينيات وارتدت الحجاب ثم عادت وخلعته، ولكنها ظلت علي علاقة جيدة بالوسط الفني حيث تربطها علاقة قرابة بالفنان الشاب شريف رمزي فهي (عمته ) فشقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

وجاء قرار اعتزال هدى رمزى بعد أن ارتدت الحجاب لفترة حيث كانت لا توافق العمل كممثلة به، ثم قررت خلعه ، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة ، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.