طريقة عمل طاجن الشعرية بالموزة لـ الشيف شربيني

أكلة مغذية

يعد طاجن الشعرية بالموزة من الأكلات الشرقية الجديدة التي انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل مذاقها المميز وغير التقليدي.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الشعرية بالموزة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن الشعرية بالموزة

لحمة موزة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

جزر

ورق لورا

حبهان

قرنفل

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

شعرية

زبدة

زيت

ملح

فلفل

جوزة الطيب

بهارات لحمة



طريقة عمل طاجن الشعرية بالموزة

* حمري الشعرية في الزيت والزبدة حتي تأخذ اللون الذهبي وشوحي اللحمة الموزة في الزيت ثم يضاف البصل علي اللحمة وتتبل بكل التوابل والقرنفل والمرقة ويقلب جيدا

* اضيفي الطماطم و وتترك لتنضج و تمتزج المكونات معا ونحضر الطاجن وتوضع طبقة من الشعرية و طبقة من اللحمة الموزة والبصل و قليل من الماء

* ادخلي طاجن الشعرية بالموزة في الفرن واتركيه حتي تمام النضج ثم اخرجيه وقدميه.