نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

المخروطة أو الشعرية أو الرشدة ..جميعها مسميات مختلفة للأكلة المصرية الشهيرة التى انتشرت فى جميع ربوع مصر فهى من الأكلات التراثية فى الصعيد والوجه البحري.



والمخروطة عبارة عن أكلة لذيذة مكونة من مواد بسيطة جدا هى الدقيق وذرة ملح وماء وتشبه فى قوامها الشعيرية ولكن بحجم أكبر ومذاق مختلف تماما فلايوجد شئ نستطيع تشبيه مذاق المخروطة به فهى حقا أكلة فريدة من نوعها .



ومما يزيد مذاقها الشهي الاضافات التى توضع عليها بعد اكتمال النضج منها وضع المخروطة فى السمن الساخن بعد انزاله من على النار وتلقيبها جيدا فيه ويمكن بعد ذلك اضافة بعض السكر أو العسل الأسود أو الجبن البيضاء أو الجبن القديمة وفى الوجه البحرى يتم إضافة العسل الأبيض.

كما كان يتم تجفيفها وحفظها ضمن خزين البيت وكان يتم وتحميرها في السمن واضافة الماء والسكر عليها .

كما يحب البعض تناول المخروطة مع اللبن والسكر مثل الكورن فليكس والبليلة ، وكان يقوم البعض بإضافة الزبيب والمكسرات على المخروطة باللبن خاصة محافظات فى الوجه البحري.



المخروطة باللبن

وللمخروطة ذكريات جميلة مع كل من تناولها قبل ذلك لأنها ترتبط بالعديد من الأجواء الأسرية الجميلة حيث كانت النساء تحرص على إعداد المخروطة على مائدة إفطار يوم الجمعة الذي يتجمع فيه أفراد الأسرة وكانت تستقيظ مبكرا حتى تتمكن صنعها قبل استيقاذ الأولاد وأفراد الأسرة حيث تحتاج لوقت كبير خاصة قبل اختراع الماكينة الخاصة بها حتى تتمكن من إعدادها.

كما أن المخروطة من الأكلات المرتبطة بالمناسبات المختلفة فى كثير من البلدان وكان يتم تقديمها خلال الزيارات العائلية وعودة المسافرين فهى تحتل نفس مكانة الفطير المشلتت.



مخروطة .. شعرية

ويتم عمل المخروطة فى المنزل بخطوات بسيطة ولكنها تحتاج لبعض الوقت حيث تقوم النساء بإحضار كمية من الدقيق ورشة ملح وماء ويتم عجنهم معا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام سميك قليلا ثم اتركى العجينة ترتاح قليلا ثم اصنعى كرة متوسطة من العجين ورشيها بالدقيق ثم افرديها بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق مثل الفطير واستمري فى رش الدقيق بين الحين والاخر حتى تصبح العجينة ذات شكل دائري وسمكها قليل وقومى بوضع النشابة على طرف الجين ولفيها رول ثم قطعيها أجزاء متساوية وضعيها فى ماكينة الشعرية " ماكينة المكرونة" حتى تحصلي على شرائط الشعرية الطويلة.

ماكينة المخروطة

بعد ذلك ضعيها فى مصفاة مبطنة بقطعة قماش بيضاء خفيفة أو شاش وضعي المصفاة على إناء به ماء مغلى على نار هادئة" وفى الصعيد يستخدم القادوس المصنوع من الفخار " وغطى المخروطة بقطعة قماش أخرى إلى أن يكتمل نضجها وبعد ذلك تقدم مع السمن والسكر أو اللبن كما ذكرنا فى الأعلى.