طريقة عمل المخروطة خطوة بـ خطوة

تعد الأطباق الحلوى من الأطباق الرئيسية التى نحرص على تناولها خلال اليوم، ويفضل أن يتم إعدادها بالمنزل للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل المخروطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:-





مكونات المخروطة:-

- نصف كيلو دقيق

- ماء للعجن

- رشة ملح

- 1 لتر لبن

- 1 كوب سكر





طريقة تحضير مخروطة خطوة بخطوة:-

- يخلط الدقيق والملح والماء

- يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة طرية

- تقطع العجينة لكرات وتفرد بالنشابة

- تقطع شرائح وتقلب فى الدقيق

- يسخن اللبن على النار

- تضاف المخروطة والسكر