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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة والدة الشهيد محمد مبروك قبل 3 أيام من ذكرى استشهاده الثامنة

صدى البلد

توفيت الى رحمة الله اليوم، الأحد، روحية حامد مكاوي، والدة الشهيد العقيد محمد مبروك الذى استشهد على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عام ٢٠١٣.

وتوفيت والدة الشهيد مبروك في نفس شهر استشهاد نجلها، وقبل 3 أيام على الذكرى الثامنة لاستشهاده.

وكان العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى استشهد على يد عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، بمدينة نصر يوم ١٧ نوفمبر ٢٠١٣.


من هو العقيد شهيد محمد مبروك؟

استشهد المقدم محمد مبروك عام 2013، بعد استهدافه على يد جماعة الإخوان الإرهابية في مدينة نصر، بحكم عمله عقب الإطاحة بالمعزول محمد مرسى، حيث كشف تآمر وخيانة أعضاء الجماعة فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" بعدما قدم الدلائل والتحريات التي أثبتت المحكمة شهادته بالمستندات واعتمدتها دليلاً قويا على جرائم الإخوان الإرهابيين، والذين قرروا استهدافه يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2013، بـ12 رصاصة.

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وتمكن الشهيد من كتابة تقارير تفيد خيانة الإخوان قبل أحداث الثورة ودورهم فى تحريك الشارع، ورصد تآمر الإخوان وفق أوراق القضية وتضمنت الشهادة اتصالات محمد مرسى مع عضو التنظيم أحمد محمد عبدالعاطى، والذي كان موجوداً فى تركيا.

كما ساهم فى القبض على خيرت الشاطر ومحمد بديع، بعد  ثورة 30 يونيو، وكشف قيام مرشد الإخوان محمد بديع بعقد لقاءات لدراسة الدعوة للتظاهر فى عيد الشرطة.

وولد الشهيد المقدم محمد مبروك بمحافظة بالقاهرة في منطقة الزيتون عام 1974 وتخرج من كلية الشرطة عام 1995، والتحق بجهاز أمن الدولة في عام 1997 حتى مايو عام 2011، وتم نقله إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة.

جماعة الإخوان الإرهابية والدة الشهيد العقيد محمد مبروك العقيد محمد مبروك ضابط الامن الوطنى

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