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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات تابلت موتورولا القادم Moto Tab G70

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات تابلت موتورولا القادم Moto Tab G70

كشفت تسريبات أن شركة موتورولا الأمريكية تعتزم إطلاق جهاز تابلت Moto Tab G70 كبير الحجم حيث سيحتوى على شاشة بحجم جهاز لاب توب، حيث يعد إطلاق جهاز تابلت جديد بمثابة عود للشركة مرة اخرى بعد توقف استمر لسنوات. 


وبحسب موقع  Notebookcheck فإنه قد تم رصد مواصفات تابلت Moto Tab G70 على منصة Google Play حيث من المتوقع إصدار الجهاز خلال الأسابيع المقبلة في الأسواق الهندية أولا ثم بعد ذلك سيتم إطلاقه في الاسواق العالمية . 

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وسيأتى جهاز تابلت موتورولا Moto Tab G70  بشاشة من نوع LCD مقاس حوالي 12 بوصة  أو أكبر بدقة  2000 x 1200 ، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، و تقنية HDR10 ، وحماية من الضوء الأزرق، مع ميزة تحسين الفيديو .

 

وسيقدم جهاز تابلت موتورولا Moto Tab G70 كاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا أخرى  بدقة 5 ميجابكسل مع كاميرا أمامية مع شبكة Wi-Fi ، و Bluetooth 5.1 .

 

وسيعمل جهاز تابلت موتورولا Moto Tab G70  بمعالج من نوع Kompanio 500 وهو واحد من المعالجات المحسّنة للأجهزة اللوحية، أو معالج آخر من شركة ميديا تيك، مع نظام تشغيل Android 11 .

 

وسيحتوى جهاز تابلت موتورولا Moto Tab G70 على بطارية كبيرة بسعة كبيرة قد تكون 7000 مللى أمبير أو أكبر، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت ونسخة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت.

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