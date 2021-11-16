الأردن ترسل قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة

من 19 شاحنة ..

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تسيير قافلة مساعدات إنسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "هلا أخبار" تتكون القافلة من 19 شاحنة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمواد الإغاثية ليتم تسليمها إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري ليصار إلى توزيعها على الجمعيات الخيرية في القطاع.

بدوره، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "لا تزال الهيئة ومنذ شهر مايو مستمرة بإرسال المساعدات واستقبال التبرعات العينية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية ومن خلال مستودعاتنا، حيث تحمل هذه القافلة تبرعات من ثماني جهات مختلفة من القطاع العام والخاص والجمعيات والمنظمات من جميع التخصصات، استمرارا لدعم الإخوة في فلسطين وترجمة للمشاعر النبيلة التي يحملها المتبرعون تجاه الإخوة في فلسطين ووقوفهم إلى جانبهم لتأمين احتياجاتهم ودعمهم في جميع الظروف”.

جدير بالذكر أن عدد الشاحنات التي تم تسييرها إلى فلسطين ومنذ مايو الماضي وصل إلى 116 شاحنة من المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية.