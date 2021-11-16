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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير 9200 طن ملح إلى أوروبا عبر ميناء العريش

صدى البلد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس  استمرار عمليات تصدير الملح الى أوربا  عبر ميناء العريش البحرى؛ حيث تم استقبال السفينة ZAMZAM 1 القادمة من ميناء بورسعيد التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 92 مترا والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3700 طن ملح إلى بلغاريا؛ كما استقبل الميناء السفينة FK HATICH القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم جزر القمر  ويبلغ طولها 107متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى رومانيا. 


و بوصول هاتان السفينتان فقد سجل ميناء العريش دخول واحد وخمسون منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى و التاسعة والعشرون  من نوعهما لتصدير الملح  إلى الأسواق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 123200 طن ملح .

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد و العريش لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن  على الأرصفة .

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