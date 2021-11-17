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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوب يوميًا من هذا المشروب يحارب الالتهابات وفقر الدم

الالتهاب
الالتهاب

فوائد  عديدة لتناول فاكهة الرمان فهي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة أكثر من الشاي الأخضر كما يحتوى الرمان على العديد من الفوائد الصحية  غير المتوقعة  إليك أبرز فوائد تناول كوب من مغلى قشور الرمان يومياً لموقع هيلث

 

مضادات أكسدة 

الرمان يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأخضر فهو مليئ بالعناصر الغذائية الأساسية وله العديد من الفوائد الصحية. 

 

منخفض السعرات الحرارية 

فهي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية لتناولها دون أي شعور بالذنب. يساعد تناول الرمان على  التخلص من السموم بشكل أفضل من الشاي الأخضر لأن  الرمان يحتوي على 3 أضعاف مضادات الأكسدة أكثر من الشاي الأخضر 

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تعزيز فقدان الوزن

 

 الرمان مليء بمضادات الأكسدة ويساعد على تحسين صحة الأمعاء. تساعدك هذه العوامل على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة

 

- يحارب الالتهابات

 

وفقًا لكتاب Healing Foods ، فقد ثبت أن مركبات الفلافونول المضادة للأكسدة (الموجودة في الرمان) تقلل بشكل كبير من نشاط البروتينات التي تسبب حالات التهابية مثل التهاب المفاصل

- زيادة الهيموجلوبين 

الرمان مصدر غني بالحديد الذي يساعد على زيادة خلايا الدم الحمراء في الجسم وزيادة مستويات الهيموجلوبين

- يحارب ترسبات الأسنان

 

:قد تساعدك الخصائص المضادة للفيروسات الموجودة في الرمان على محاربة التسوس وتعزيز صحة الأسنان

 

- التحكم في ضغط الدم:وفقًا لدراسة نُشرت في Journal Clinical Nutrition ، فإن شرب عصير الرمان يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم بنسبة تزيد عن 12 بالمائة.

 

الرمان فاكهة الرمان الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قشور الرمان مغلى قشور الرمان

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