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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة حلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأنه سوف تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول العام الجامعي الحالي 2022/2021 بمقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/11/2021 لعدد 89 مقرر بحوالى 1800 لجنة امتحانية وحتى يوم الخميس 25/11/2021. 


ووفقاً لتوجيهات الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان فقد قامت إدارة الكلية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، مع التشديد على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 والذى يحظر دخول العاملين إلا بالتأكيد على حصولهم على اللقاح وذلك اعتباراً من 15/11/2021، كما شدد عميد الكلية على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية.


ومن جانبها فقد أضافت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن قد تم اعلام جميع الطلاب المتلقين للقاح أو غيرهم بضرورة إرتداء الكمامة ، فضلاً عن إعلان لجان الامتحانات على الحسابات الخاصة بالطلاب على نظام الكلية وذلك وفقاً لتسجيلات كل طالب حيث أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

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