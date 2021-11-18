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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. النيابة العامة تأمر بحبس 18 متهما في قضية تمويل حزب الله

النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية

علمت صحيفة «القبس» الكويتية من مصدر مطلع أن النيابة العامة، قررت حبس 18 متهماً في تمويل حزب الله 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

وقال المصدر، إنه من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.

وأشار المصدر إلى أن النيابة لاتزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات.

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وأفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بأن الكويت وضعت 100 شخصية من المقيمين على أراضيها على قوائم أمن الدولة.

وبحسب جريدة القبس الكويتية، قالت مصادر أمنية إن جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها.

وطبقا لهذا القرار، فإن هذه القائمة يتوجب عليها مغادرة الكويت مع أسرهم، عند انتهاء إقاماتهم.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية.

وعن أسباب وضع هؤلاء على تلك القوائم، قالت المصادر إن "بعضهم يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله"، لافتا إلى أن آخرين سبب وضعهم هو "اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة".

وقالت المصادر إن "تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف، وعدم الاستجابة لأي ضغوط".

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