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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. شركة النقل العام تبدأ تقديم خدمة النقل المجاني

صدى البلد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية منصور السعد اليوم الأربعاء، بدء تقديم الشركة خدمة النقل المجاني لرواد منطقة المباركية من خلال أربع محطات مختلفة في منطقة العاصمة.

وقال السعد لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» خلال افتتاح هذه الخدمة بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، إن الخدمة ستبدأ يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء بخدمة نقل دورية كل نصف ساعة في المحطة.

وأضاف أن المحطات الأربع التي سيتم نقل الرواد منها إلى المباركية هي مواقف سوق شرق والساحة المقابلة لمجمع «سنابل» في منطقة شرق والساحة المقابلة لدوار الجهراء بالقرب من فندق شيراتون وساحة مجمع الوزارات في منطقة المرقاب.

وأوضح أن اختيار هذه المراكز نقطة انطلاق لنقل الرواد تأتي لتوفر ساحات واسعة وكافية لمواقف السيارات فيها وبنفس الوقت هي مواقف مجانية.

وأفاد بأن هذه الخدمة ستستمر مبدئياً حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل مع إمكانية تمديدها في حال الإقبال عليها، موضحا أنه سيتم توفير ست حافلات حالياً مع إمكانية رفع العدد في حال استمرار الإقبال عليها.

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