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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأبرز بصحف الكويت: الرئيس السيسى يوجّه بالتوسع في حملات التطعيم وتسهيل الحصول على اللقاحات..ومشاورات اختيار رئيس الوزراء تبدأ الأسبوع المقبل في الكويت.. وتايوان: الشعب يستعد لغزو الصين

جانب من اجتماع الرئيس
جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.عوض تاج الدين

** وزارة التموين : تسيير سيارات متنقلة بالأماكن المتضررة من السيول بأسوان لتوفير السلع
**مسؤول : أسوان شهدت أسوأ موجة طقس منذ 11 عاماً
**الكويت: تمثيل عربي دائم بـ «مجلس الأمن»

**أمير قطر يصدر مرسوماً بتعيين محافظ للمصرف المركزي

**التحالف: اعتراض طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط


تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات والمستجدات المحلية والخارجية والتي لم يغب عنها الشأن المصري، أو المستجدات الدولية.

 

قالت صحيفة الأنباء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصة مع الوفرة الحالية كما وكيفا للقاحات كورونا في مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية.

كما وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في برامج التوعية لكل فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في الاماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

ذكرت الأنباء ،  وجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية  د.علي المصيلحي بتسيير سيارات متنقلة بالأماكن ‏التي تضررت من السيول ب‍أسوان، لتوفير السلع للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال - في بيان امس- إن ‏الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة سيرت أمس 6 سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان وهي (أبوالريش - كومبو - غرب دراو‏‏ - منطقة الشلال - المنطقة الأولى الرعاية)، لتوفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة.

وأضاف ان ‏سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيهات للكيلو، والأرز بـ 8 ‏جنيهات للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 غرام بسعر 21 جنيها، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.

كويتيًا قالت الأنباء، قال  ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد إننا إذ نكرّم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وكل من سعى لخدمة وطننا العزيز الكويت، فإننا نؤكد أن الوقوف على الأثر والمآثر والمناقب مستحق تجاه من أعطى خير العطاء وأوفى فكان رمزا للوفاء.

إلى ذلك فقد نشر الأمر الأميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير في ملحق خاص بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس الثلاثاء.

وتضمنت 11 اختصاصا من الاختصاصات الواردة بالدستور وقانون توارث الإمارة والمذكرة التفسيرية للدستور، كما شملت إجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس الوزراء، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم، واقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة.

من جهتها، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المشاورات التقليدية لاختيار رئيس الوزراء تبدأ الأسبوع المقبل، أي من الأحد، مع احتمال وارد اليوم، وتشمل مقابلة رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء الحاليين والسابقين.
قالت الوطن الكويتية، شهدت محافظة أسوان في جنوب مصر خلال الأيام الماضية موجة طقس سيِّئ غير مسبوقة منذ 11 عاماً بسبب التغيّر المناخي وقد أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي.

وقال المتحدّث باسم وزارة التنمية المحليّة خالد قاسم في تصريح لقناة تلفزيونية مصرية إنّه "منذ 11 عاماً لم يحدث هطول هذه الكمية من الأمطار في أسوان".

وكانت أسوان، المحافظة التي تبعد أكثر من 850 كلم جنوب القاهرة، تعرّضت ليل الجمعة لـ"عاصفة ترابية" وأمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببعض الثلوج.

ذكرت الوطن،  طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن في حال أي توسع مستقبلي له مؤكدة ان عدالة التمثيل تتطلب تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن الموسع.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي  نيابة عن المجموعة العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بالمجلس".
 

ذكرت القبس، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم /65/ لسنة 2021، بتعيين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظاً لمصرف قطر المركزي، وسيتم تنفيذ القرار  والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. 

قالت القبس أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في حسابها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عن التحالف القول، إن الطائرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه «خميس مشيط» جنوب السعودية. 

ورأت القبس، إنه في تايوان، يؤمن معظم الشعب، وكذلك الحكومة بأن المواجهة مع الصين قادمة لا محالة، ويستعدون للتصدي لأي توغّل في المستقبل.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتّع بحكم ذاتي جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، في وقت تريد بكين ترسيخ نفوذها الإقليمي،

وتدرك تايوان تماماً أنها تقع على خطوط صدع جغرافية وجيوسياسية تجعلها عرضة لخطر هجوم من بكين، وهو ما يبدو أنه يتزايد كل شهر، إذ إن الحزب الشيوعي الصيني زاد في الآونة الأخيرة من تهديداته بالاستيلاء على المنطقة بالقوة إذا لم توافق على الحكم الصيني.

 

ولهذا تجري  استعدادات بتايوان لصد أي هجوم صيني، حيث ذكر إن شوارع تايبيه شهدت تدريبات على الإسعافات الأولية للمواطنين، كي يساعد بعضهم بعضاً حال نشوب حرب ووقوع جرحى. 

 

 

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