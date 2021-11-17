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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنفيذا للعفو الأميري .. مسلم البراك وخالد الطاحوس يصلان الكويت

الكويت
الكويت

عاد إلى الكويت اليوم النائبان السابقان مسلم البراك وخالد الطاحوس، وبمعيتهما ناصر الرداس ومشعل الزايدي ومحمد البليهيس، قادمين من الأراضي التركية وذلك تنفيذاً للعفو الأميري. 

وأفادت صحيفة القبس بأنه وبمجرد وصول القادمين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، أنهيت إجراءاتهم داخل المطار، ثم أقلتهم حافلة إلى مطار سعد العبدالله لمنع التزاحم، حيث خرجوا منه إلى بيوتهم مباشرة في حين كانت جموع غفيرة بانتظارهم.

وأشارت الصحيفة الي أن بعودة هؤلاء المشمولين بالعفو ، ارتفع عدد العائدين من تركيا إلى ثمانية مواطنين، حيث سبقهم بالوصول الإثنين الماضي النواب السابقون جمعان الحربش، مبارك الوعلان، وسالم النملان.

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وعبر البراك والطاحوس والعائدون بمعيتهما عن فرحتهم بالعودة إلى الوطن، مقدمين الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، على مبادرته السامية بالعفو الكريم، لافتين إلى أن الكويت كانت ولا تزال وطن الجميع وكلنا نسعى لمصلحتها.

ووصف البراك في تغريدة له الإجراءات منذ وصولهم في المطار حتى خروجهم بأنها كانت سلسة.

الكويت تركيا النائب الكويتي السابق مسلم البراك عفو أميري الأراضي التركية

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