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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تعرض السكوتر CE 04 بمعرض لوس أنجلوس الدولي

بي ام دبليو CE 04
بي ام دبليو CE 04

كشفت شركة “بي ام دبليو” البافارية عن السكوتر الكهربائية الجديدة CE 04 بمعرض لوس أنجلوس الدولي.

وفقا لموقع techcrunch المتخصص في التكنولوجيا، شهدت سوق الدراجات النارية حالة من التراجع والهبوط في نسب المبيعات خلال السنين الماضية، ولكن في آخر عامين بدأت السوق تشهد انتعاشة غير عادية لم تحدث منذ سنين طويلة، وهي أخبار في صالح العلامة التجارية الألمانية التي تولي اهتماما كبيرا بتصنيع الدراجات النارية.

الدراجة النارية ذات المظهر الشبيه بدراجات فترة السبعينات والثمانينات والتي تم عرضها في لوس أنجلوس هذا الأسبوع في الفعاليات قبل البدء الفعلي للدورة الحالية غدا، الجمعة، ستكون سببا في انتعاشة الدراجات ذات العجلتين، والتي يمكن أن تساعد في الترويج والقبول واسع النطاق للدراجات البخارية الكهربائية.

يعتقد نائب رئيس شركة BMW  قسم الدراجات، ترودي هاردي، أن السكوتر الكهربائية بي ام دبليو CE 04 ذات العجلتين يمكن أن تصبح أكثر من مجرد دراجة ذات مظهر جذاب "أعتقد أن المثير للاهتمام بشأن امتلاك سكوتر وتحديدا من هذه الفئة هو أنني أعتقد أنها ستحل بعض مشكلات وتحديات النقل".

يعتقد هاردي أن تصنيع السكوتر الكهربائية استراتيجية ذكية بالنسبة لشركة BMW ، "إنها ستجلب أشخاصًا جددًا إلى العلامة التجارية التي ربما لم تفكر في دراجة نارية من قبل، ولكنهم سيجدون هذا حلاً يتناسب مع الاشتراطات البيئية وأرخص من شراء السيارة".

تتسع سكوتر بي ام دبليو CE 04 لفردين، وتأتي بقوة 42 حصانًا وعزم دوران مذهل يبلغ 45 رطلاً.

تهدف حزمة البطارية بسعة 8.9 كيلو واط في الساعة إلى تقديم 80 ميلاً من النطاق وتدعم الشحن من المستوى 2 حتى 6.9 كيلو واط.

تحتوي بي إم دبليو CE 04 على شاشة TFT كبيرة مقاس 10.25 بوصة والتي عند إقرانها بتطبيق BMW Motorrad توفر إرشاد وتسجيل حركة خطوة بخطوة كما يمكنها تتبع بيانات الراكب، مثل مساحة الانحناء عند المنعطفات، بالإضافة إلى معلومات الدراجة النارية العادية.

بي إم دبليو CE 04 معرض لوس أنجلوس BMW بي ام دبليو CE 04

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بي إم دبليو تعرض السكوتر CE 04 بمعرض لوس أنجلوس الدولي

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