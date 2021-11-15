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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو وأودي يوضحان صفقة الاستحواذ على ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين

انتشرت شائعة مفادها أن شركة ماكلارين سيتم تقسيمها لجزئين، مع بيع جزء تصنيع سيارات الطريق لشركة بي إم دبليو  بينما جزء سيارات السباق ستقوم شركة أودي بالاستحواذ عليه، لكن المتحدث باسم "بي إم دبليو"، حرص على نفي الشائعة موضحا سبل التعاون مع ماكلارين.

 

شائعة بيع ماكلارين بدأت بالمجلة الألمانية Automobilwoche الشقيقة الصغرى لموقع أوتو موتيف نيوز، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم بي ام دبليو  في لقاء حصري مع وكالة بلومبرج الاقتصادية أن الشركة البافارية ليس لديها أي نية للاستحواذ على ماكلارين البريطانية لكنها بحسب تعبيره "تنظر بشكل روتيني في أفكار مختلفة للتعاون كجزء من مداولاتها الاستراتيجية".

 

على الجانب الآخر أكدت شركة أودي، لوكالة بلومبرج، أن هناك بالفعل مداولات مع ماكلارين وأنها منفتحة لمزيد من الشراكة، فيما قال المتحدث باسم أودي لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات أن الموضوع حساس ورفض التعليق سواء بالتأكيد أو النفي، بينما جاء في تقرير الموقع الألماني أن أودي، التابعة للشركة الأم فولكس فاجن، تضع نصب أعينها الاستحواذ على جزء سيارات السباق في ماكلارين للاستعداد للفورمولا 1.

 

تحاول شركة ماكلارين إصلاح أوضاعها المالية بعد التأثير السلبي لكوفيد 19 على المبيعات والأرباح. في يوليو، جمعت العلامة التجارية التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها 550 مليون جنيه إسترليني من المستثمرين الحاليين وبيع الأسهم الممتازة وضمانات الأسهم من شركة Ares Management Corp وصندوق الاستثمار العام السعودي. كما جمعت 620 مليون دولار من إصدار سندات.

 

في حال صحت الشائعات وبالفعل تمت الصفقة، فإنها ستمهد الطريق لمجموعة فولكس فاجن لدخول الفورمولا 1 بعد فترة طويلة من المناقشات حول احتمال دخول 2026 عندما يتم تجديد المحركات. 

ماكلارين بي إم دبليو أودي بلومبرج فولكس فاجن

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