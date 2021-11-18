سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي بالدوري الممتاز .. شاهد

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز علي منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
وسجل هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
نسبة الاستحواذ علي الكرة لصالح فريق البنك الأهلي بـ 60% مقابل 40 % سيراميكا كليوباترا .
سدد فريق سيراميكا كليوباترا 10 كرات علي مرمي المنافس مقابل 11 لصالح البنك الأهلي .
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط بينما توقف رصيد البنك الاهلي عند النقطة 6 محتلا المركز الثامن .\
تشكيل سيراميكا كليوباترا
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم .
خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.
تشكيل البنك الأهلي
حراسة المرمي : محمود الزنفلي
الدفاع : محمد دبش - أحمد ياسين - إسحاق يعقوبو - اسامة ابراهيم
الوسط : محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد بسيوني - موسي دياوارا
الهجوم : فادي فريد