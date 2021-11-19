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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة تخطف طفلا حديث الولادة من المستشفى ووضعت مكانه دمية

صدى البلد

فوجئت أسر طفل رضيع بأن مكانه في غرفة العناية بالأطفال حديثي الولادة تنام فيه دميه محشوة بالقطن، و بدأت الاجهزة الامنية في البحث عن العصابة التي خطفت الطفل الذي كان عمره ساعات معدودة . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"فإن أسرة  الطفل الرضيع في مدينة روالبندي الباكستنية قاموا بوضع دمية محشوة بالقطن في المكان الذي وضعت في الممرضة الطفل الرضيع عقب الولادة . 

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تلقت الشرطة الباكستانية بلاغا من أسرة الطفل الرضيع عقب إخطفائه من الغرفة المخصصة للعناية بالأطفال، و و أوضحت الاسرة أن الطفل اختطف بعد أيام من احتفالات الهالوين و ظنت اسرة الطفل أنها كانت مزحة من إحدى الممرضات . 
 

اكتشفت اسرة الطفل انها لم تكن مزحة، و أن الطفل اختطف في ساعات متأخرة من يوم الولادة، و بدلت العصابة التي خطفته مكانة ووضعوا مكانه دمية . 
 

جدير بالذكر أن المستشفى اعتذرت و تحملت كامل المسئولية ، و اغلقت القسم الذي اختطف منه الطفل و احالت كل العاملين للتحقيق للوصول إلى الجناة و سجنهم . 
 

طفل رضيع العناية بالأطفال حديثي الولادة دمية قطن

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