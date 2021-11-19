عصابة تخطف طفلا حديث الولادة من المستشفى ووضعت مكانه دمية

فوجئت أسر طفل رضيع بأن مكانه في غرفة العناية بالأطفال حديثي الولادة تنام فيه دميه محشوة بالقطن، و بدأت الاجهزة الامنية في البحث عن العصابة التي خطفت الطفل الذي كان عمره ساعات معدودة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"فإن أسرة الطفل الرضيع في مدينة روالبندي الباكستنية قاموا بوضع دمية محشوة بالقطن في المكان الذي وضعت في الممرضة الطفل الرضيع عقب الولادة .

تلقت الشرطة الباكستانية بلاغا من أسرة الطفل الرضيع عقب إخطفائه من الغرفة المخصصة للعناية بالأطفال، و و أوضحت الاسرة أن الطفل اختطف بعد أيام من احتفالات الهالوين و ظنت اسرة الطفل أنها كانت مزحة من إحدى الممرضات .



اكتشفت اسرة الطفل انها لم تكن مزحة، و أن الطفل اختطف في ساعات متأخرة من يوم الولادة، و بدلت العصابة التي خطفته مكانة ووضعوا مكانه دمية .



جدير بالذكر أن المستشفى اعتذرت و تحملت كامل المسئولية ، و اغلقت القسم الذي اختطف منه الطفل و احالت كل العاملين للتحقيق للوصول إلى الجناة و سجنهم .

