تشكيل لجنة أزمات.. 10 تعليمات من التعليم للمدارس استعدادا لموسم الأمطار

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم برفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

وتمثلت أبرز تعليمات التعليم لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمناسبة حلول موسم الأمطار، فيما يلي:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر

- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- تقديم فقرات ونصائح للطلاب خلال الإذاعة المدرسية.

- التشديد على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم.

- التأكيد على الطلاب بعدم العبث في مياه الأمطار خوفا من وجود خطر تحتها سواء كانت كهرباء وأ بيارات أو بالوعات مفتوحة.

- تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث في كل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.



- أخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

تعطيل الدراسة في 6 محافظات بسبب الامطار

أعلنت عددا من المديريات التعليمية تعطيل الدراسة في المدارس غدا السبت بسبب سوء الاحوال الجوية

ففي الدقهلية .. أعلنت محافظة الدقهلية، فى بيان لها اليوم الخميس، عن تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق 20 من نوفمبر 2021، فقط للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر.

وفي كفر الشيخ .. صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر تعطيل الدراسة، غدا السبت ، الموافق ٢٠ نوفمبر الجارى، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفه مبدئية وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من سوء الطقس والأحوال الجوية.

وفي الاسكندرية .. أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةتعطيل الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 20 من نوفمبر 2021 فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

وفي مطروح.. قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعليق الدراسة بمدارس مطروح من يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وفي البحيرة .. قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وفي دمياط .. أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اعتبارًا من السبت القادم والتى قد تستمر خلال الأسبوع.