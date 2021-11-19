الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

قررت عدد من المحافظات تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأي حالة طوارئ قد تحدث بسبب هطول الأمطار، وهي محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والدقهلية.

وتساءل العديد من المواطنين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول موقف القاهرة الكبرى "القاهرة - الجيزة - القليوبية" من حالة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أعلنت منذ 3 أيام عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تضرب البلاد بداية من السبت وتستمر حتى الأحد.

المناطق الشمالية

وأوضحت شاكر، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حالة الطقس السيئ ستبدأ بأمطار متوسطة وغزيرة رعدية مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق الشمالية مثل السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والعريش، ورفح، وكذلك بعض محافظات الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة، مشيرة إلى أن الأمطار متوسطة الشدة والرعدية ستمتد إلى باقي محافظات الدلتا، مثل الشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية.

القاهرة الكبرى

بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى، "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، أكدت أنه سيكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة، ستبدأ بعد ظهر السبت، مشيرة إلى أن تلك الحالة لا تستدعي القلق، ولك ن قرار تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، سيكون من السيد المحافظ طبقا لإمكانيات المحافظة وما تستوعبه من أمطار، وكذلك عدد المدارس.

ارتفاع أمواج البحر

وأضافت مديرة مركز الاستشعار عن بعد أن الأمطار ستمتد إلى مدن القناة، وستكون خفيفة ومتوسطة، أيضا تمتد إلى سيناء وشمال الصعيد في بني سويف والمنيا، موضحة أنه سيكون هناك اضطراب في الملاحة بالبحر المتوسط، وسيكون ارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى 3 أمتار.

ولفتت إلى أن سبب حالة الطقس السيئ هو منخفض جوي في البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض، يعمل على فرق كبير في درجات الحرارة بين السطح وطبقات الجو العليا لأكثر من 40 درجة، وهذا يؤدي الى هذه الحالة من عدم الاستقرار .

واختتمت قائلة: "يوجد انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ من 3 إلى 4 درجات على معظم أنحاء الجمهورية، وسيكون هناك نشاط للرياح مصاحب للأمطار الرعدية خاصة في الأجزاء الشمالية من البلاد ومحافظات الوجه البحري، والهيئة العامة للأرصاد تتابع باستمرار تحديثات الخرائط الجوية، والتنسيق مع كافة المحافظات وغرفة عمليات دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء"

تعليق الدراسة بمدارس الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يوم السبت، للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة لـ الانتظام، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

ويُستثنى من قرار محافظ الإسكندرية القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية،

ويأتي قرار محافظ الإسكندرية في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

تعليق الدراسة بمدارس دمياط

من جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة بالمحافظة.

وقررت محافظ دمياط تعليق الدراسة بمدارس دمياط، يومي السبت والأحد، لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها.

وأكدت على حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة، لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لـ معدات وعمالة مع اتخاذ التدابير اللازمة لـ تكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات إلى جانب تمهيد المناطق غير الممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

ووجهت محافظ دمياط أيضا بالتأكد من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار و صيانتها لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ أعمال تطهير الشبكات و رفع كفاءة البيارات ومحطات الرفع.

وأصدرت «عوض»، تعليمات مشددة بمنع أي إجازات لـ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية خلال تلك الفترة.

وأكدت على تفعيل غرف أزمات بكل وحدة محلية تعمل على مدار 24 ساعة والتواصل مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة للوقوف على المستجدات أولا بأول.

تعطل الدراسة البحيرة ومطروح

كما قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وأوضح محافظ البحيرة، أن هذا القرار يستثنى منه القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد من خلال أكثر من 1260 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولا بأول في موسم الشتاء.

من جهته قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعليق الدراسة بمدارس المحافظة يوم السبت، نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في أجواء خريفية.

كما شهدت مدن السلوم وبراني والنجيلة ومنطقة الساحل الشمالي تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأعلنت محافظة مطروح رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، الذي تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول.

تعطيل الدراسة بالدقهلية وكفر الشيخ

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر تعطيل الدراسة، يوم السبت، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفه مبدئية وذلك نظراً لـ توقعات هيئة الأرصاد الجوية بـ تعرض البلاد لموجة من سوء الطقس والأحوال الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقارير صادرة عنها، أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة.

من جانبها أعلنت محافظة الدقهلية، الخميس، تعطيل الدراسة يوم السبت، للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة لـ الانتظام يوم الأحد.

جاء ذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار.

ويُستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية.