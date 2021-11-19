استمرار حملات إزالة التعديات جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار تواصل جهود الأجهزة التنفيذية فى حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأشار محافظ بورسعيد أن حى الجنوب يواصل الإزالات الفورية للتعديات حيث تم اليوم إزالة فورية لمنزل جار بناؤه على مساحة 100م فى جمعية الكاب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأضاف محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية واصلت حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى جميع الأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافه التعديات على أملاك الدولة

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى ، وسوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة القادمة لإزالة كافة هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .

WhatsApp Image 2021-11-19 at 2.16.12 PM (1)

WhatsApp Image 2021-11-19 at 2.16.12 PM

WhatsApp Image 2021-11-19 at 2.16.11 PM (1)

WhatsApp Image 2021-11-19 at 2.16.11 PM