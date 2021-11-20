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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مديرة خدمة عملاء بأحد البنوك تستولى على أموال عميل أجنبى الجنسية

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" ) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكى لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) حيث قامت بإستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه"، وتمكنت بطرق إحتيالية من الحصول على توقيع الشاكى المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكى، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء (2) عملية تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التى تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكى إلى حساب (أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط) وهو ما مكنها من الإستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكى بإسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة إحتيال على الشاكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة إحتيال والإستيلاء

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