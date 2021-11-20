قصور الثقافة تفتتح ورشة "فني خشبة مسرح" بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة دوراتها التدريبية لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى أداء للعاملين بالهيئة.

وافتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، اليوم “السبت” الورشة التدريبية "فني خشبة مسرح.. ميكانيست مسرح" بمشاركة 11 من العاملين بفرعى ثقافة الإسماعيلية والبحيرة.

وتقام ورشة العمل فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ نوفمبر الحالى، بثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، بحضور كل من جيهان دياب مدير عام تنفيذ البرامج بالمركزية لإعداد القادة، ابتسام فريد مديرعام إقليم القناة وسيناء،

وتكمن أهمية هذه الورشة فى المسرح الحديث، والذي شهد في العقود الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا، وكانت أولى محاضرات الورشة حول مبادئ ومفاهيم المسرح وأهمية التكنولوجيا على فنون الرؤية حاضر فيها كل من المهندس محمد هاشم، والمهندس شريف البرعي.

وتناولت المحاضرة المفاهيم الرئيسية للمسرح ووظائف الإضاءة المسرحية وملحقاتها والاستخدام الأمثل لها والطرق السلمية والآمنة لعملها.