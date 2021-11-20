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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ثقافة الأسمرات.. بناء الشخصية رابع أيام السينما بين يديك

مشروع السينما بين
مشروع السينما بين إيديك

برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن مشروع "السينما بين يديك" بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.


أقيمت ورشة القصة القصيرة للسيناريست الشيماء أحمد في رابع أيام ورشة "السينما بين يديك" بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، تم خلالها تناول بناء الشخصية التى تعد أهم عناصر القصة القصيرة نظرا لقيامها بالفعل كما تتأثر بعدة عوامل منها الظروف البيئية، المكان، والزمان، ومدى تأثرها بالشخصيات المحيطة بها وعلاقاتهم ببعضهم البعض.


القصة القصيرة هى أحد الفنون الأدبية التى تسعى للتعبير عن موضوع ما، أو شعور، أو صفة واحدة بشكل إبداعى وأسلوب أدبى وتتسم بعدة سمات ألا وهى الشخصية، الزمان، المكان، العقدة، والحل.
فبناء الشخصية الدرامية ودمجها ف الحدث الدرامى فى عدة خطوات هى البداية، العقدة، النهاية، تعد أهم عناصر القصة القصيرة. 


كما أضافت الشيماء أن بناء الشخصية يعتمد على عدة أبعاد هى  البعد الجسماني، والبعد الإجتماعى، والبعد النفسى، والتى يجب على الطفل مراعاتها جيدا عند اختيار الشخصية الدرامية وكذلك دمجها فى الحدث الدرامى باحترافية وأسلوب أدبى مشوق .


وفى ختام الورشة عرض الفيلم الفرنسى La ballon rouge  والذى يدور حول مغامرات طفل مع بالونته الحمراء لتناقش السيناريست مع الاطفال البعد النفسى والاجتماعى للطفل من خلال أحداث الفيلم لتدريب الأطفال بشكل عملى.

مصر قصور الثقافة سينما وزير الثقافة الأدبية إيناس عبد الدايم طفل الهيئة العامة لقصور الثقافة

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