بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

تزامنا مع تزايد سقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية، من بينها محافظات القاهرة الكبرى: القاهرة والجيزة والقليوبية، تزايدت التكهنات -خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي- حول امكانية تعطيل الدراسة غدا الأحد في محافظة الجيزة بسبب تزايد الأمطار أما أنها مستمرة بصورتها الطبيعية.

وفي هذا الإطار أكد اللواء على بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أنه لا توجد أي نية من محافظة الجيزة لتعطيل الدراسة غدا الأحد بسبب حالة الأمطار التي تشهدها البلاد.

أوضح "بدران" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن غرفة العمليات التي شكلتها المحافظة تواصل عملها على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقل الأمطار غدا، ولن تشكل كثافتها أي خطورة على سير الدراسة.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم عملت أجهزة المحافظة على نشر معداتها في الشوارع للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار .

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك "بالوعات" تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.