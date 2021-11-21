عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب مختلفة وراء عصيان الطفل

الأطفال العصاة
الأطفال العصاة

يتسم السلوك العاصي بنوبات الغضب والعدوانية، على الرغم من أنه يظهر بشكل شائع في السلوك النمائي للطفل ، إلا أنك تحتاج إلى تعليمه وتصحيحه مبكرًا. من الضروري تحليل ما الذي يحفز مثل هذا السلوك لدى طفلك لإحداث تغيير إيجابي. يخبرك هذا المنشور بأسباب العصيان بحسب ما نشره موقع كيدز. 

txt

خدمة النادي شرف..أصغر مرشحة لانتخابات الأهلي تكشف كواليس أول مكالمة مع الخطيب

txt

اليوم العالمي للطفل |عدد الأطفال في مصر وموقفها من مؤشرات حقوقهم


أسباب العصيان


يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة وراء عصيان الطفل. بدلاً من التعامل معها بعنف ، يجب أن تفهم السبب الرئيسي لتأديب الطفل بشكل صحيح.

1. الرفض والخلافات
إذا لم تسمح لطفلك بفعل أي شيء وتقول "لا" معظم الوقت ، فهذا يثبط عزيمته وقد يجعله متمرّدًا. الخلافات والرفض المستمر لن يؤدي إلا إلى إبعادهم عنك ، مما يجعلهم غير مطيعين.


2. حدود غير محددة
قد تضع حدودًا لأطفالك ، لكن لا تشرح أبدًا الغرض من وراءهم. اذكر الأسباب بينما تضع حدودًا صحية لأطفالك. على سبيل المثال ، إذا سمحت لهم بتناول الوجبات السريعة مرة واحدة فقط في الأسبوع ، فأخبرهم بمضار الأطعمة غير الصحية بدلاً من قول "لا يمكنك تناولها" فقط.

3. وضع العلامات الثابتة
الأطفال الذين غالبًا ما يتم تصنيفهم بعلامة يأخذونها في خطواتهم. لنفترض أنك وصفتهم بأنهم "متعجرفون" ، فقد يأخذون الأمر على أنه صفتهم ويبدأون في التصرف على نفس المنوال. إذا تم تصنيف الطفل على أنه "الأفضل" ، فقد يعتقد أنه لا يمكن أن يخطئ أبدًا. ولكن عندما لا يكونون في أفضل حالاتهم ، فقد يؤثر ذلك على غرورهم ويؤدي إلى سلوك غير عقلاني. لا ينبغي أن يأتي مدح طفلك أو توبيخه مع أي ملصق.


4. البيئة الأسرية
الخلافات المستمرة داخل الأسرة يمكن أن تترك أثرًا سيئًا على سنوات نمو الطفل. هل هناك الكثير من الصراخ في منزلك؟ هل الشيوخ يحترمون بعضهم البعض؟ يتم حفر البيئة السلبية في عقول المراهقين ، وفي النهاية قد يتحولون إلى عصيان.

عواقب العصيان
يجب معالجة العصيان في مرحلة مبكرة. قد يتسبب السلوك غير المطيع الذي لم يتم فحصه في تطوير الطفل للسمات الشخصية التالية.

1. الغطرسة
غالبًا ما يصل العصيان إلى الغطرسة. تجلسون جميعًا معًا لتناول العشاء ، لكن طفلك يريد أن يحصل على شيء مختلف. إذا لم تقدم لهم ، فقد يلجأون إلى الغضب.

2. الكذب
عندما لا يرغب الأطفال في الاستماع ، سيجدون العديد من الأعذار للهروب من الموقف. في الصفقة ، قد يبدأون في الكذب لتلبية مطالبهم. افترض أن الطفل يريد مجموعة جديدة من مربعات الألوان ، على الرغم من امتلاكه. أنت ترفض الشراء ويلجأون إلى الكذب.

3. عدم الاحترام
تخبر طفلك ألا يسقط الماء على الأرض ويجده يعطيك تعبيرًا متحديًا. إذا كنت قد أغفلت سلوكهم العاصي مرة أو مرتين ، فقد يصابوا بأذنا صماء ولا يحترمون تحذيراتك في نهاية المطاف.

4. العناد
غالبًا ما يؤدي الإفراط في العقوبة إلى العصيان ، مما يؤدي في النهاية إلى العناد . أحيانًا يؤدي الضغط الشديد عليهم أيضًا إلى جعلهم عدوانيين وغير مطيعين. إذا كنت تقوم بتوبيخ الأطفال بشكل متكرر ، فإن ذلك يجعلهم عرضة لنوبات الغضب والعناد.

5. مؤلم
إنها سمة مشتركة مع الصغار. إذا تعرضوا للأذى ، فقد يصبحون قاسيين ولا يلعبون بلطف مع الأشقاء أو الأصدقاء. قد يلجأون إلى القرص أو العض إذا لم يحصلوا على ما يريدون.

العصاة الاطفال إثبات نسب الطفل إختطاف الطفل

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي للطفل |عدد الأطفال في مصر وموقفها من مؤشرات حقوقهم

في اليوم العالمي للطفل| نواب يؤكدون: الدولة وفرت كل سبل الرعاية لهم.. ونسعى لتنشئة الأطفال في بيئة آمنة وصحية.. ومناشدة للأهالي بتبني قواعد التربية الحديثة

اليوم العالمي للطفل | 10 برامج نفذتها الدولة لحماية حقوق الأطفال المصريين

فى اليوم العالمى لحقوق الطفل.. لماذا يضرب الأطفال بعضهم؟

ترشيحاتنا

والد محمد النني يكشف موقفه من الرحيل عن أرسنال

أسامة عبد الكريم: من المستحيل العمل مع شوقي غريب مرة أخرى.. وهذا موقفي من الصلح .. فيديو

زفيريف يهزم جوكوفيتش ويواجه ميدفيديف بنهائي بطولة باركليز للتنس

مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري يتوجه بالشكر لـ محمود الخطيب

إصابات خطيرة بـ انفجار محطة وقود في إيران..تفاصيل

أسباب مختلفة وراء عصيان الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكل رشاقة.. هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

بكل رشاقة.. شاهد هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

بالجردل.. شاهد.. معجب يصب الأموال صبًا فوق رأس مطربة شعبية|فيديو

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ