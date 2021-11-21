يتسم السلوك العاصي بنوبات الغضب والعدوانية، على الرغم من أنه يظهر بشكل شائع في السلوك النمائي للطفل ، إلا أنك تحتاج إلى تعليمه وتصحيحه مبكرًا. من الضروري تحليل ما الذي يحفز مثل هذا السلوك لدى طفلك لإحداث تغيير إيجابي. يخبرك هذا المنشور بأسباب العصيان بحسب ما نشره موقع كيدز.



أسباب العصيان



يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة وراء عصيان الطفل. بدلاً من التعامل معها بعنف ، يجب أن تفهم السبب الرئيسي لتأديب الطفل بشكل صحيح.

1. الرفض والخلافات

إذا لم تسمح لطفلك بفعل أي شيء وتقول "لا" معظم الوقت ، فهذا يثبط عزيمته وقد يجعله متمرّدًا. الخلافات والرفض المستمر لن يؤدي إلا إلى إبعادهم عنك ، مما يجعلهم غير مطيعين.



2. حدود غير محددة

قد تضع حدودًا لأطفالك ، لكن لا تشرح أبدًا الغرض من وراءهم. اذكر الأسباب بينما تضع حدودًا صحية لأطفالك. على سبيل المثال ، إذا سمحت لهم بتناول الوجبات السريعة مرة واحدة فقط في الأسبوع ، فأخبرهم بمضار الأطعمة غير الصحية بدلاً من قول "لا يمكنك تناولها" فقط.

3. وضع العلامات الثابتة

الأطفال الذين غالبًا ما يتم تصنيفهم بعلامة يأخذونها في خطواتهم. لنفترض أنك وصفتهم بأنهم "متعجرفون" ، فقد يأخذون الأمر على أنه صفتهم ويبدأون في التصرف على نفس المنوال. إذا تم تصنيف الطفل على أنه "الأفضل" ، فقد يعتقد أنه لا يمكن أن يخطئ أبدًا. ولكن عندما لا يكونون في أفضل حالاتهم ، فقد يؤثر ذلك على غرورهم ويؤدي إلى سلوك غير عقلاني. لا ينبغي أن يأتي مدح طفلك أو توبيخه مع أي ملصق.



4. البيئة الأسرية

الخلافات المستمرة داخل الأسرة يمكن أن تترك أثرًا سيئًا على سنوات نمو الطفل. هل هناك الكثير من الصراخ في منزلك؟ هل الشيوخ يحترمون بعضهم البعض؟ يتم حفر البيئة السلبية في عقول المراهقين ، وفي النهاية قد يتحولون إلى عصيان.

عواقب العصيان

يجب معالجة العصيان في مرحلة مبكرة. قد يتسبب السلوك غير المطيع الذي لم يتم فحصه في تطوير الطفل للسمات الشخصية التالية.

1. الغطرسة

غالبًا ما يصل العصيان إلى الغطرسة. تجلسون جميعًا معًا لتناول العشاء ، لكن طفلك يريد أن يحصل على شيء مختلف. إذا لم تقدم لهم ، فقد يلجأون إلى الغضب.

2. الكذب

عندما لا يرغب الأطفال في الاستماع ، سيجدون العديد من الأعذار للهروب من الموقف. في الصفقة ، قد يبدأون في الكذب لتلبية مطالبهم. افترض أن الطفل يريد مجموعة جديدة من مربعات الألوان ، على الرغم من امتلاكه. أنت ترفض الشراء ويلجأون إلى الكذب.

3. عدم الاحترام

تخبر طفلك ألا يسقط الماء على الأرض ويجده يعطيك تعبيرًا متحديًا. إذا كنت قد أغفلت سلوكهم العاصي مرة أو مرتين ، فقد يصابوا بأذنا صماء ولا يحترمون تحذيراتك في نهاية المطاف.

4. العناد

غالبًا ما يؤدي الإفراط في العقوبة إلى العصيان ، مما يؤدي في النهاية إلى العناد . أحيانًا يؤدي الضغط الشديد عليهم أيضًا إلى جعلهم عدوانيين وغير مطيعين. إذا كنت تقوم بتوبيخ الأطفال بشكل متكرر ، فإن ذلك يجعلهم عرضة لنوبات الغضب والعناد.

5. مؤلم

إنها سمة مشتركة مع الصغار. إذا تعرضوا للأذى ، فقد يصبحون قاسيين ولا يلعبون بلطف مع الأشقاء أو الأصدقاء. قد يلجأون إلى القرص أو العض إذا لم يحصلوا على ما يريدون.