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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

12 طريقة فعالة لمنع الطفل من الضرب

كيفية منع الأطفال
كيفية منع الأطفال من ضرب بعضهما

ينخرط الأطفال ، وخاصة المجموعة الأصغر سنًا ، في الضرب والركل والعض والديهم وأقرانهم. هذا المشترك السلوك و جدت في مراحل مختلفة ويستمر حتى ولو كنت تأديب طفلك. يوصي علماء نفس الأطفال بالحفاظ على الهدوء وفهمه على أنه طريقة سيئة للأطفال الصغار للتعبير عن مشاعرهم. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى لهذا السلوك عند الطفل.
 

اقرأ هذا المقال كيفية منع الطفل من الضرب وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 

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كيف تمنع الطفل من الضرب؟

فيما يلي بعض استراتيجيات الإدارة السلوكية التي يمكن أن تساعد في منع الطفل من الضرب:

تصرف مبكرًا: يمكن أن تكون مراقبة سلوك طفلك مفيدة في التصرف مبكرًا. تدخل عندما تعتقد أن طفلك على وشك ضرب شخص ما .
أخبرهم أنه ليس من المقبول الضرب: إخبارهم أن ضرب شخص ما ليس جيدًا والتحدث عنه مسبقًا سيساعدهم على توقع ما سيشعرون به. بهذه الطريقة ، سيفهمون متى لا تسير الأمور كما هو مخطط لها  يمكنك أيضًا أن تُظهر لهم "اللمسة اللطيفة" ، خاصة لطفل صغير لا يستطيع الفهم.
التخطيط لوقت واحد لواحد: يساعد ذلك في بناء علاقة إيجابية بين الطفل والوالد حيث يشعر الطفل بالراحة عند التحدث إليك بشأن مشكلتة . Î ر هو استراتيجية فعالة إذا كان لديك طفل وتخويف في المدرسة أو ضحية الاعتداء الجسدي أو الجنسي.

ضع القواعد: ضع في اعتبارك تعليم القواعد المنزلية ، مثل احترام الآخرين وعدم السماح بالعنف الجسدي أو الإساءة (العض ، الركل ، الضرب) في المنزل يمكن أن يساعد .
استخدم العواقب لفرض القواعد: يمكن أن يؤدي استخدام بعض الأساليب لتعليم طفلك عواقب أفعاله إلى بناء المسؤولية وتشجيع السلوك الجيد. على سبيل المثال ، إذا استمر طفلك في الضرب ، فإن سحب امتيازاته (نهاية وقت اللعب) يمكن أن يوفر له تحذيرًا وفرصة لتغيير سلوكه. من ناحية أخرى ، فإن مدح السلوك الإيجابي وتقدير الأطفال ومكافأتهم على سلوكهم الجيد سيشجعهم بشكل أكبر .
الاستجابة في الوقت الحالي: يقترح خبراء السلوك أنه إذا كان الطفل يضرب ويرمي نوبات الغضب لسبب أو شيء معين ، فإن التزام الهدوء والامتناع عن إعطائه سيعلم الطفل أن مثل هذا السلوك غير مقبول

لا تبالي: لا تحاول التفكير مع طفل عندما يكون غاضبًا  يمكنك التحدث والاستماع إلى منطقهم بمجرد أن يهدأ غضبهم 
استخدام سلوكيات بديلة : عندما يكون طفلك على وشك ضرب شخص ما ، يمكنك تحويل انتباهه أو تعليمه طرقًا بديلة للرد 
لا تضرب طفلك: إن ضرب الطفل وتوبيخه سيشجعه على استخدام السلوك العدواني. الأطفال الصغار والأطفال الصغار يقلدون تصرفات وسلوكيات كبار السن. 
طلب المساعدة المهنية: يجب على الآباء طلب المساعدة من طبيب نفسي أو متخصص آخر في الصحة العقلية متخصص في فحص وعلاج المشكلات السلوكية لدى الأطفال الصغار إذا كان لدى طفلهم سلوك عدواني مستمر ومهارات اجتماعية ضعيفة .

تاريخ برامج تدريب الآباء: وتهدف هذه البرامج إلى تحسين الأم - الطفل العلاقة في حين أيضا تعزيز مهارات الوالدين الوالدين لإدارة سلوك الطفل السلبي. يتم توجيه البرامج من قبل علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين وهي قائمة على الأدلة ، من خلال دراسات دقيقة ، وأثبتت فعاليتها للعديد من العائلات. 
استخدام الأدوية: يتم أحيانًا الجمع بين الأدوية والعلاج السلوكي ، خاصةً إذا كان الطفل يعاني من اضطراب أساسي. في الأطفال الذين يعانون من إعاقات في النمو ، يمكن لبعض الأدوية ، بما في ذلك مضادات الاختلاج أو مضادات الاكتئاب أو عوامل حاصرات بيتا ، التحكم في سلوكياتهم العدوانية  .
يعبر الأطفال الصغار عن مشاعرهم وينقلونها من خلال الاعتداءات الجسدية لأنهم فشلوا في مشاركة مشاعرهم أو فهم أن ضرب شخص ما أمر سيء. صدمة الطفولة ، كونك ضحية للتنمر أو سوء المعاملة ، والتعرض للعنف ، والاضطرابات العصبية ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تسبب أيضًا سلوكيات عدوانية. استراتيجيات مثل فرض القواعد ، وتشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال المكافآت ، والحصول على مساعدة مهنية يمكن أن تمنع الطفل من ضرب شخص ما.

الاطفال ضرب ضرب الأطفال كيفية منع ضرب الأطفال اطمئن علي قلب طفلك اليوم العالمي للأطفال

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