نجم الزمالك يهاجم مجلس الإدارة: فلوس ممدوح عباس قربت تخلص

أكد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك يعيش فترة صعبة على المستويين الفني والإداري، رغم الفوز الأخير على المصري في بطولة الكونفيدرالية.



وكتب دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "ادارة الزمالك لسه بتفكر في ارض اكتوبر هترجع وواقفين بيتفرجوا زي الجمهور مفيش فلوس في النادي واللاعبين مستحمله واخرتها أيه طيب مفيش اي حلول واستاذ ممدوح عباس فلوسه قربت تخلص.



واضاف"اوعي تفتكر اني مكسب ماتش هينسينا اننا في ازمة كارثية وانتم المسئولين امام جمهور الزمالك وانا خايف من القادم وربنا يسترها"

وحقق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما امس على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط فى المركز الثانى بالتساوى مع كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث.