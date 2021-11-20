عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم السبت 20 نوفمبر مهنيا وعاطفيا وصحيا

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 20/11/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا. 

 

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17- 11- 2021 اكتشف ما يخبئه برجك

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

#الحمل

 

مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى.
عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة الى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.
صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة.

#الثور

مهنياً: التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك. 
عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات.
صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين.

#الجوزاء 


مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الأمور تعرف تجارب مهنية مميزة.


عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .
صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.

#السرطان

مهنياً: التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل، بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط.
عاطفياً: يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين الحبيب.
صحياً: عليك تجنّب مجاري الهواء لأنك تكون أكثر حساسية للبرد والأمراض.

#الاسد 


مهنياً: يوم مهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الانجازات تكون افكارك واضحة واستعداداتك كبيرة
عاطفياً: تحتاج اعتباراً من اليوم الى الاهتمام بالشريك، والى المرونة في التعاطي معه بعيداً عن الاستفزاز.
صحياً: عليك تفادي مسارب الهواء والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله.

#العذراء


مهنياً: الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر.
عاطفياً: قد تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا انك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.


صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.

#الميزان


مهنياً: يوم جيد جدا هوائي بامتياز يشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول. اسبوع جيد انت الأقوى والاسرع والانشط


عاطفياً: يشير هذا اليوم الى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع مالية ومادية.

 
صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط.

#العقرب

مهنياً: يوم واعد وغني بالايجابيات الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك.


عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة.


صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية.

#القوس 

 

مهنياً: سيكون بانتظارك في هذا اليوم مشاكل وخلافات ركود وخيبة امل زعل لا تتصرف بانفعال وان لا تخضع لاي ابتزاز.


عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة.


صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.

#الجدي 

 

مهنياً: تعيش يوم ايجابيا يحمل معه اخبارا مهمة مسالة بيع او شراء او تحضير لمفاوضات او انتائج امتحانات مهمة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة


عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي وحل الأمور العالقة.


صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش.

#الدلو


مهنياً: سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة انفراجات وحلحلة في كافة المجالات في الامتحانات على انواعها مهنية واكاديمية


عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً امام علاقة ناشئة.


صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس.

#الحوت 


مهنياً: يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح، وتثار بعض المواضيع المتعلقة برسوم وديون وعملية إرث.
عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر وسانده وقف الى جانبه لحل بعض القضايا.
صحياً: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك.

الصحة الدعم العمل العلاقات حماس امتحانات 2021 عطل قمر الأبراج خلافات بوب العذراء الامتحانات الأبراج الأبراج توقعات الأبراج وحظك توقعات الأبراج وحظك اليوم حظك اليوم

موضوعات متعلقة

فرصة ثمينة للثور .. خبير يكشف عن توقعات الأبراج لشهر سبتمبر

دعاء النوم .. للوقاية من الأذى والأحلام المزعجة

هل صلاة أربعين رجلا على الميت يدخله الجنة؟

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

دعاء البرق والرعد والمطر والرياح.. اعرف فضله عند نزول الماء

سكودا العالمية تستعد لإطلاق SLAVIA الجديدة.. فيديو

تعرف على مواصفات هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي

ترتيب جدول الدورى.. الأهلي يتصدر .. بيراميدز وصيفا والزمالك ثالثا

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

أول تعليق من يحي الكومي رئيس الإسماعيلي على الخسارة أمام الزمالك

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة إنقاذ 10 أشخاص عالقين في مياه السيول

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

10 صور من حفل زفاف خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ