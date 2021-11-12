مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم في الأبراج 12 نوفمبر 2021

تقول الابراج اليوم الجمعة ، 12 نوفمبر ٢٠٢١ ، يجب أن يعتني برج العقرب والحوت بصحتهم. بالنسبة إلى الجوزاء ، يعد اليوم مناسبًا لتبديل الوظائف بينما بالنسبة إلى برج الحمل ، قد يتم إنشاء مصادر دخل جديدة. يُنصح برج الجدي بعدم مشاركة أسراره بينما يُقترح على مرض السرطان عدم السماح للأفكار السلبية بالانتشار. واليوم ، سيؤدي حل المشكلات إلى إزالة التوتر عن برج الدلو.

برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)

بالنسبة إلى برج الثور ، ستختفي المشكلات المتعلقة بمكان العمل

يجب أن يتمتع برج الثور بعلاقة جيدة مع والدهم. ستزداد سمعتك في مكان العمل ، على الرغم من أنه يُقترح أن تقوم بتحسين جودة عملك. ستختفي أي مشكلة متعلقة بمكان العمل ويُنصح بتحديد هدف كبير لعملك. ستتم إزالة العوائق التي تعترض دخول مؤسسات التعليم العالي

الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

إنه يوم جيد للجوزاء لتبديل وظيفتها

يجب على رجال الأعمال تجنب القيام بأي عمل جديد اليوم ، ومع ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى تغيير وظيفة ، فإن اليوم جيد جدًا. ستكون علاقاتك مع رئيسك في العمل جيدة. ابتعد عن الأشخاص الذين يقدمون لك نصائح خاطئة. من المحتمل أن تكون تحت تأثير الأفكار الروحية.

السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

السلبية يمكن أن تسيطر على أفكارك يا برج السرطان

تجنب القيام باستثمارات ضخمة في العقارات الجديدة. قد يتدهور أداء مكان عملك اليوم. يمكن أن تسيطر السلبية على أفكارك مما يجبرك على التفكير في أخطاء الماضي. هناك احتمال حدوث بعض المشاكل الصحية. يُقترح أن تتحكم في ما تأكله لأنه قد يؤدي إلى آلام في المعدة

الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

قد يحصل الأسد على مكاسب مالية في الأعمال التجارية

اليوم ستكمل مهامك في الوقت المحدد. ستزيد ثقتك بسبب المكاسب المالية الكبيرة في الأعمال التجارية. يمكن إتمام العمل الذي ظل معلقًا في المكتب لفترة طويلة اليوم. الزوج سوف ينجذب لك. سوف تحصل على إرشادات من الحكماء. اللون الذهبي الزاهي ، الحروف الهجائية M ، T والرقم 5 ستدعمك اليوم.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

يجب أن يحاول برج العذراء التحلي بالصبر والقيام بالعمل

سيكون هناك ربح في الأعمال المتعلقة بالعقار ، وإذا كنت في وظيفة ، فقد تطرق عروض جديدة بابك. اليوم مناسب لسداد الدين القديم. تحلى بالصبر وقم بعملك ، فليس من المناسب أن تتوقع الكثير في الوقت الحالي. سوف تحصل على الحرية من الأعداء. اللون الأخضر والأحرف P و T. و N والأرقام 3،8 محظوظون للغاية بالنسبة لك.

برج الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

الابتعاد عن المسكرات ، الميزان

سيتم تقدير أفكارك الإبداعية واقتراحاتك في مكان العمل. يمكن للعشاق الذهاب في موعد رومانسي. سوف يطيع الأطفال أوامر والديهم. في المساء ، قد تغضب من شيء يتعلق بأفراد عائلتك. ينصح بالابتعاد عن عادة المسكرات. اللون الأبيض النقي ، والحروف R ، و T ، والأرقام 2 ، 7 سيكونون محظوظين جدًا بالنسبة لك.

برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

يجب أن يعتني برج العقرب بصحتهم

لا تستعجل القيام بشيء ما. التغييرات المفاجئة في خططك يمكن أن تفسد العمل. اعتن بنفسك جيدًا ، وإذا شعرت بأي مشكلة أو ضعف في الجسم ، فاطلب المشورة الطبية على الفور. اقضِ وقتًا ممتعًا تقضيه مع عائلتك. الأحمر القرمزي والأرقام 1 و 8 والحرفان N و Y سيجلب لك الحظ.

برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

ثقة برج القوس ستكون أقوى اليوم

سيعرض القوس ذكائك اليوم وستكون ثقتك أقوى من ذي قبل. من المحتمل أن تكون هناك مكاسب اقتصادية ضخمة في مجال الأعمال. هناك فرص لتعلم بعض المهارات الجديدة. ستتحكم في النفقات غير الضرورية ، وستكون علاقاتك مع زوجتك حلوة. الأعداد 9 ، 12 ، والحروف D ، C ، J ، T ​​واللون الأصفر سيكون الضوء الموجه لك اليوم.

الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

لا تشارك أسرارك ، برج الجدي

هناك فرص للحصول على ترقية في الوظيفة. يمكن للأشخاص المرتبطين بالإدارة الحصول على وظيفة عالية. سيصبح وضعك المالي قويًا. سينتقدك الناس من وراء ظهرك ، يقترح ألا تشارك أسرارك مع أي شخص. سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك. ستجلب لك الأرقام 10 و 11 والحروف K و J واللون السماوي ثروة يوم الجمعة.

الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

حل المشاكل سيزيل توترك يا برج الدلو

سيتم استبعاد المشاكل التي تعترض التعليم. ستحصل على نتائج جيدة جدًا في مكان العمل. هناك احتمال أن تقوم حتى بتغيير أسلوب عملك. سيدعمك كبار السن في المكتب. اليوم ، حل المشاكل سيزيل توترك. ستجذب الأرقام 10 و 11 واللون السماوي والحرفان G و S الحظ لك.

الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

يمكن أن يسبب اليوم مشاكل جسدية أو عقلية للحوت

يمكن أن يكون هناك قتال مع من تحب. ستشعر بعدم الاستقرار العقلي ، لكن عليك الانتباه إلى عملك. لا تسافر مسافات طويلة اليوم. يمكن أن يسبب اليوم مشاكل جسدية أو عقلية. كن حذرا بشأن نظامك الغذائي. عباد الشمس الأصفر هو سحرك المحظوظ ، بينما بالنسبة للأرقام اختر 9 و 12 وللحروف ، حدد D و C و J و T.