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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 14 /11 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14-11-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي .

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مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم في الأبراج 12 نوفمبر 2021

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

الحمل

مهنياً: استعدّ لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية، أو لتحرّر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياة بعضهم. 
عاطفياً: كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.
صحياً: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم ترى نفسك تواقاً إلى الحركة والنشاط.

الثور

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص التي تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير الى عودة الماضي للتأثير في حياتك. 
عاطفياً: تصادف شخصاً غاب عنك طويلاً أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة.
صحياً: على الرغم من الذبذبات الجيدة قد تكون اكثر عرضة للحساسية والأمراض.

الجوزاء 

مهنياً: يشير هذا اليوم الى فرص خاصة تأتي عبر بعض الاصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام.
عاطفياً: شيء جديد يولد في حياتك العاطفية او يأتيك القدر بمفاجأة سارّة لم تكن تتوقعها على الإطلاق.
صحياً: عليك الاحتراس إذا كنت تعاني القلب أو معرضاً لذلك، لا تهمل أساليب الحيطة والحذر.

السرطان

مهنياً: تواجه الكثير من المنافسة في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحداً.
عاطفياً: تطرح جديدًا في هذا اليوم، وتنطلق باحثاً عن حقائق متشبّثاً بآرائك في بعض تصرفات الشريك.
صحياً: عليك ممارسة الرياضات التي تساعدك على الاسترخاء وعدم القسوة على نفسك لئلا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال.

الأسد 

مهنياً: فرص استثنائية وحظ كبيراً وعلاقة فريدة وتجربة لن تنساها قد تدّق بابك اليوم.
عاطفياً: يوم إيجابيّ ومناسب للتغلّب على ذكريات مريرة، كما أنّه يوم مثمر يؤدي فيه الحظ دوراً إيجابيّاً.
صحياً: إذا لاحظت انخفاضاً في حيويتك فلا تجهد نفسك، بل خصص بعض أوقات الصباح للقيام بتمارين تؤمّن استرخاء وراحة.

العذراء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة، وعن عقود واتفاقات جديدة. 
عاطفياً: قد تجد نفسك أمام استحقاق لا بدّ منه، يتعلق بموضوع عاطفي وتتعرقل المساعي.
صحياً: انتبه الى الافراط في الطعام وخصوصاً في الأعياد.

الميزان

مهنياً: تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمراية في عمل.
عاطفياً: تناقش قضية زوجية ربما ويُخشى بعض البلبلة أو الغضب، فكن حذراً جداً ولا تصعّد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ.
صحياً: كثرة تناولك الطعام تؤدي إلى زيادة وزنك من دون أن تشعر بذلك، فتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها.

العقرب

مهنياً: يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدّم لك فرصاً مواتية للتخلص من الخصوم والاعداء.

عاطفياً: كن هادئاً إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأنّ هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة.
صحياً: توعّك غير مؤلم قد يتطور سلباً ويستدعي دخولك الطوارئ في المستشفى.

القوس 

مهنياً: يشير هذا اليوم الى مشروع خلاّق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل.
عاطفياً: كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزاً عن تحمّل ردود فعله. 
صحياً: نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط في تناولها من دون أن تقدّر عواقب ذلك في المستقبل القريب.

الجدي 

مهنياً: تلوم الزملاء على تصرّفاتهم وقد يكون اليوم مسرحاً لبعض الإشكالات التي لن تهدّد الفرص .
عاطفياً: اذا صمّمت على اجتياز الصعوبات يحالفك الحظ، وما عليك سوى القيام بالمبادرة.
صحياً: بنيتك القوية القادرة على تحمل الضغوط قد تنهار في أي وقت إذا أهملت الاهتمام بوضعك الصحي.

الدلو

مهنياً: فرص استثنائية تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية، كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصّل معه الى النتيجة المطلوبة.
عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة ولطيفة ولا بدّ من أن تلفت الأنظار إذا كنت عازباً، إنه يوم مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة.
صحياً: عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة.

الحوت 

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً مهمة للنجاح باستثمار لك أو لتنفيذ بعض الافكار.
عاطفياً: لن تحتاج إلى تقديم التبريرات وكأن الحبيب يتفهمك ويستوعب تصرّفاتك قبل أن تتفوّه بأي كلمة.
صحياً: تتخلص من التعب النفسي الذي كنت تشكوه بابتعادك عن هموم العمل ومشاغله.

الأبراج حظك اليوم توقعات الابراج 14 11 2021 برجك اليوم

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