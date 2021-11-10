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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاربعاء   11/10 /2021 .

برج الحمل

إذا اتخذت أي قرار تجاري مهم اليوم ، فلا تتخذ قرارك إلا بعد أخذ نصيحة شخص متمرس

برج الثور

اليوم ستكون حالتك المالية جيدة و يمكن للموظفين الحصول على نتائج جيدة 

برج الجوزاء
بالحديث عن العمل  إذا كنت قد أجريت مقابلة عمل مؤخرًا في شركة كبيرة ، فيمكنك اليوم الحصول على أخبار جيدة ومن المحتمل أن تحصل على نتائج مناسبة من عملك الشاق

برج السرطان

 

اليوم سيكون منصبك في المكتب قويًا  وعلاقتك بوالديك ستكون قوية حاول قضاء بعض الوقت الإضافي مع زوجتك واجعلها تشعر بمدى تميزها بالنسبة لك. 

برج الأسد


يُنصح بتجنب القروض والاقتراضات. بصرف النظر عن هذا ، تجنب اتخاذ قراراتك المالية بناءً على طلب الآخرين. من المرجح أن تتعمق الخلافات مع زوجتك
 

أولهم الدلو.. 4 أبراج ناجحة في الأعمال التجارية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

برج العذراء

ينصح بتجنب القروض و بصرف النظر عن هذا ، تجنب اتخاذ قراراتك المالية بناءً على طلب الآخرين. من المرجح أن تتعمق الخلافات مع زوجتك
 

برج الميزان

 سيكون من الأفضل الابتعاد عن الأشياء غير الضرورية والتركيز على عملك. يمكن لرجال الأعمال الحصول على أرباح مختلطة.

برج العقرب

 

اليوم  يوم مهم جدًا للأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية .

 سيكون اليوم مكلفًا من حيث المال و بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، قد تشعر بالتعب قليلاً.

 

برج القوس


يمكنك الحصول على أرباح جيدة قريبا في الوقت نفسه ، يمكن إنهاء أي مشكلة كبيرة للموظفين. إذا كانت هناك أي مشكلة تتعلق بالراتب ، فيمكنك التخلص من هذه المشكلة اليوم.

 

برج الجدي

 ستكون أجواء منزلك جيدة. ستتمكن اليوم من قضاء المزيد من الوقت مع زوجتك. الربح ممكن من جانب والدت

برج الدلو

 

اليوم يمكنك إجراء بعض عمليات الشراء المهمة. سيبقى جو منزلك هادئًا و ستكون صحة الوالدين جيدة.

برج الحوت

 

. إذا كان هناك خلاف مع زوجتك ، فعليك محاولة تقليل المرارة بينكما بحكمة و بدلا من الغضب ، يمكن أن تسوء الأمور.

 يجب عليك إجراء بعض التغييرات الضرورية في روتينك اليومي

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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