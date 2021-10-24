حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 24 - 10- 2021

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاحد 24/10 /2021 .





برج الحمل



لا تبقى وحيدا ولا تبخل بالرائ او المساعدة علي احد ناقش بثقة ومرونة وحرية تامة ولا ترضخ لشروط لا ترضيك أو تكون تعجيزية فترة انسجام وتحالف

فترة مميزة للتقارب ولتبادل الدعم والمعرفة والتعاون تكثر حركة التواصل مع الاخريين وتشارك في نشاط ما عزز تحالفاتك.



برج الثور



تكشف مساوئك ولا تكن متسلطاً تواجة تواجة أشخاص ملحين فكن عند حسن الظن ومسئولاً ومقنعاً بكلامك فترة جغرافية وقد بدأت بأحد الوالدين.

- لا تستخف بعملك أدائك أحترم الالتزامات ولا تشوة صورتك حتى لا تندم أشد الندم على ذلك فرصة لأستلام موقع مهم تشعر لأهميه الشروط.



برج الجوزاء



تشعر بارتياح وتطمئن خواطرك.

تشعر بالحريه والانشراح تقوى الحظوظ وتشجع على الدفاع عن رأيك وعلى توضيح بعض المواضيع تهمك فتره للسفر.

تتألق في حقل اختصاصك و ملائمة ملائمه للنقاش او السفر او خوض تجربه جديده تستوعب المواضيع المختلفه برحابه صدر كن مستعداً لترويج لفكره تعجبك .



برج السرطان



تواجه خصما منافسة صعبة في السيطرة على اعصابك كى لا تتأزم الامور تضطر الى تقديم التنازلات وتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ

- فترة ناشطة ورضية عليك أن تستمتع بالنظر.



برج الاسد



تجعلك تروى في النقاش مع الشريك.

- قوتك تابعة لقوة إرادتك ولكن الحذر مطلوب إنتبة وحاذر من الخصوم الأقوياء لاتخافهم وتحلى بالصبر الحرص أمام واجب أى مواجهة وأسلوب سهل .



برج العذراء

تتحول معظم المسؤوليات إلى عهدتك فتكثر الاعباء ويتعدل جدولك خصص اوقاتا كافية لاعمالك اليومية والروتينية حاذر من التراجع الصحي انشغالات وارهاق.

- باكر الي عملك واطلب مساعدة المعاونين قد تشكو من الوهن الصحي فلا تهمل نفسك لا تلتة بالاعمال الثانوية لان الوقت ضيق.



برج الميزان



تطمئن الخواطر ويفسح لك المجال للمصالحة وللتفاهم مع الاخرين وكسب دعمهم وتنخفض حدة المتاعب وترتفع نسبة السعاده والفرح.

- تعيش فتره جميلة بالقرب من احباءك واعزائك فترة رومانسيه جدا من اجمل شهور واكثرها حظا كثف الاتصالات ولاتقف ساكنا.



برج العقرب



تقوم باستقبال زوار أو تنشغل أعمال صحية أعطال منزلية.

- انها فترة مؤقتة بشئوونك الخاصة ولكن لاداعي للتهور وعلوم ومسائل ادارية وتمويلية.



برج القوس



لا ترض التعامل مع المبهمات والمجهول ، اطلب لا سيما التفاصيل ساوم و التفاوض لا سترادد حقوقك انت بحاجه الي كل التعاطف والتضامن.

- حاذر اتكلم بهدوء ووضوح كى تتفادى اى التباس محتمل تعدك هذه الفتره بامتحانات ونجاحات ونتائج مرضية.



برج الجدي

تخوض تجربة مهمة تمتحن كفائتك كما ستواجة معاكسات وتقلبات تعالج

- يحمل يحمل يحمل يحمل في طياته من علامات تحمل في طياته.



برج الدلو



- فوق المعنويات ويتعزز الشعور بالقوة والحماس يسهل عليك متابعه مشروع اولانطلاق بفكره كن جريئا تستعيد بموقع وترى الامور من منظر ايجابى وموضوعى فتحسن أمورك

- تهتم باستعاده موقعك وتتحمس وقد بدأ وقد تبدا تنفيذ مشروع طال انتظاره انفراج وخبر تتحمس



برج الحوت



بادر الى تصحيح الاخطاء وإعادة الأمور الى نصابها تظهر ليونه وتتكيف مع المستجدات اسع لكى يرتفع رصيدك الشعبى وتكسب ثقة الآخرين معاملة إدارية.